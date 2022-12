La economía sumergida supone el 27 % del Producto Interior Bruto de Canarias

La Mañana de COPE Gran Canaria se desplazó a las instalaciones de FEMEPA para realizar la programación con motivo de la campaña ‘Apuesta x la industria legal subvencionada por la consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.

El director de Marketing y Comunicación de FEMEPA, Víctor Rubio, puso en valor la campaña como “medio para concienciar a las empresas del daño que se produce cuando dirigen su negocio a través de la economía sumergida,” uno de los grandes inconvenientes del crecimiento del país es este tipo de prácticas que deja pérdidas millonarias en la generación de economía. Rubio apuntó que en Canarias esta mala praxis supone el 27 % del Producto Interior Bruto de la región que traducido a unidades económicas superan los millones de euros.

Para evitar este tipo de proceder, la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal ha desarrollado una campaña con inserciones en diferentes medios de comunicación para concienciar no solo a la población también a las empresas del quebranto económico que supone, además de las fuertes sanciones a las que se enfrentan.

Rubio apuntó los principales objetivos de la campaña que pasan por; poner en valor a las empresas y profesiones industriales como claves para el desarrollo económico y sostenible, concienciar a la ciudadanía, en especial, a la juventud, de la necesidad de formar personal cualificado en oficios industriales dada su alta demanda laboral y mantener la plataforma YoSoyLegal como punto de encuentro para encontrar empresas y profesionales industriales que cumplen con la legalidad, aportando calidad, garantía y seguridad en sus servicios.

Por su parte, el director del Área de Asociación y Secretaria Técnica de FEMEPA, Kurt Engel visibilizó los registros obtenidos en la última campaña, donde se detectó “innumerables empresas que se dedicaban a la economía sumergida y se les asesoró para abandonar esta forma de proceder.” Tildó la campaña anterior de un éxito porque se logró el objetivo de sensibilizar al sector empresarial de los inconvenientes que “incluso tienen para ellos mismos” la economía sumergida.

Engel también reconoció que esta forma de proceder está muy imbricada en algunos instaladores que utilizan la llamada doble factura; aquella que se da elegir al cliente; con recarga fiscal, IGIC y con ella, afirmando que “las facturas sin recarga fiscal están fuera de la legalidad y si ocurre cualquier percance no solo no posee garantía sino que los seguros de responsabilidad civil no tienen por qué actuar.”

Finalmente, la directora general de Industria, Yolanda Luaces apuntó que esta campaña está alineada con los ejes y metas de la nueva Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias 2022-2027 (EDIC), la cual se ha elaborado siguiendo las orientaciones de la UE en materia industrial, que plantea el desarrollo en Europa de una industria inteligente, innovadora y sostenible, así como las directrices establecidas por el Gobierno de España para el desarrollo industrial en el horizonte 2030, en las que productividad, sostenibilidad y digitalización son los principales vectores, todo ello adaptado a las características propias del ecosistema industrial canario1. Además de ir alineada con la EDIC, este proyecto persigue metas de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.

Luaces también destaco que el objetivo principal de la campaña es potenciar la industria canaria como generadora de empleo por cuenta propia y ajena de calidad, así como difundir entre la ciudadanía el valor y la necesidad de la industria, así como de la formación de la juventud en oficios y profesiones industriales, de tal forma que la campaña también promocionará la oferta formativa vinculada a la industria que se imparte en centros reglados y homologados más relevantes de Canarias. Por ejemplo; las relacionadas con las familias de Electricidad y Electrónica, Energía y Agua, Fabricación Mecánica, Informática y Comunicaciones o Transporte y Mantenimiento de Vehículos.