La duda de muchas personas: "¿Me quito la mascarilla en el exterior desde el jueves?"

En los micrófonos de COPE Gran Canaria hemos escuchado a los ciudadanos dar su opinión acerca de la mascarilla y su uso en el exterior, después de que Carolina Darias haya anunciado que no será obligatoria desde el próximo jueves. A pesar de esta decisión, la mayor parte de los ciudadanos no se fían y continuarán con su uso.

Como, por ejemplo, Nourdin, encargado de un restaurante árabe. Sincero ante la pregunta, nos contaba que “el mundo entero está jodido, todo el mundo está agobiado, pero hay que cuidar la salud de todos, los niños, la familia, los clientes”. Por eso cree que es bueno mantener el uso de la mascarilla hasta el final.

Otra ciudadana, Claudina, aseguraba no estar muy de acuerdo con la medida ni verla ética, porque hay muchas personas vulnerables y con riesgo de contraer la enfermedad, por lo que no vería bien tener ahora esa libertad. Sí reconocía que llevar la mascarilla es “agobiante y estresante” pero prefiere tener esa seguridad. En esta línea señalaba que “no vale quitarnos la mascarilla si después nos va a perjudicar el doble. No vale la pena más vale vivir con esto, aunque no nos guste que coger otra cosa a mayores”, en referencia a que le ocurra algo peor.

Carmelo no tiene una opinión concreta, pero entiende que hay que llegar a la normalidad y si las autoridades sanitarias consideran que es una medida positiva, habrá que aceptarla, por lo tanto, le parece bien. También destacaba que todavía sigue siendo fundamental llevarla en el interior. En este último caso, aunque se retirase la obligatoriedad, él seguiría llevándola.

Otro señor que no quiere dar su nombre ve positiva la medida, porque “en el exterior si no hay afluencia de gente te la puedes quitar, otra cosa es cuando haya una multitud o cuando la acera no dé para mantener la distancia de seguridad, pero si no es así, la medida está bien", contaba en los micrófonos de Cope Gran Canaria.