El drama de la pobreza: sin ingresos y una espera de 6 meses en las citas con Servicios Sociales

María Eugenia es una mujer de Las Palmas de Gran Canaria que ha querido denunciar su situación en los micrófonos de COPE Gran Canaria porque asegura que “no puede seguir así”.

Ella es viuda y no tiene ingresos. Vive gracias a la ayuda de su hermano el cual tiene cuatro hijos y una mujer, quienes subsisten gracias a un único sueldo. A esto se suma que, su hermana María Eugenia ha tenido que recurrir a él porque los Servicios Sociales le dan cita para dentro de 6 meses. Una situación que, según la afectada, “es insostenible durante más tiempo porque mi hermano no puede más”.

María Eugenia aseveraba que llamó hace más de un mes a Servicios Sociales y le dieron cita para el 23 de febrero, algo que denunció directamente con la persona que la atendía. “Solo quiero hacerles dos preguntas, me dieron cita para 6 meses después y les dije que no podía esperar tanto. Me dijeron que me llamarían antes y aquí sigo esperando”, insistía.

Según la afectada, solo quiere saber si tiene derecho a recibir la PCI, dado que después del estado de alarma solicitó el Ingreso Mínimo Vital y este mes desde Servicios Sociales le han ingresado una paga y no sabe si pueden compaginarse estas ayudas.

“El día 8 de este mes me ingresaron 900€ y con eso pagué el alquiler y la comida. Yo solo quiero saber si puedo compaginar las pagas”, afirmaba.

Aunque sigue esperando a que le respondan de Servicios Sociales y a que le resuelvan la petición del IMV. “Pone en estudio todo el tiempo, desde junio que presenté la solicitud”. Una ayuda que, en principio, estaba pensada para que se ingresara a las personas en riesgo de exclusión y pobreza en un plazo máximo de 3 meses.

Esta incertidumbre se alarga porque María Eugenia ya no sabe a quién recurrir. “Ya no sé a qué puertas tocar porque me las han cerrado todas”, lamentaba.