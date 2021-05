Dos meses de plazo para salvar a la empresa canaria JSP

Los trabajadores de la empresa canaria JSP expectantes por saber qué va a pasar con su situación laboral, debido a la deuda de 50 millones de euros que está arrastrando su empresa. A este problema hay que sumarle que el inversor que iba a absorber a la empresa se ha echado atrás y tendrán que poner solución antes de julio.

Ángel Yanes, el delegado sindical del comité de empresa ha comentado en COPE que cuando recibieron el anuncio sobre el grupo inversor “estábamos cautos y no teníamos buenas sensaciones”.

Asegura que cuando les dijeron que había un grupo inversor interesado en absorber la empresa, “a todos nos olió raro. Si lo que trataba era fraccionar la empresa o hacer el agosto con nosotros, lo acabamos espantando. Puede ser que las intenciones no fueran buenas, no había claridad”.

En cuanto a si el inversor venía con buena intención para salvar a la empresa desde el comité, aseguran que nunca tuvieron es confianza, aunque no pueden asegurarlo al 100%. “No hubo seriedad desde el primer momento y ahora vemos que había algo raro en todo este entramado. Aquí vino a ver la empresa otro usuario y estuvo un mes y medio valorando la empresa, conociendo a los trabajadores y había seriedad. Con el otro inversor no, ya que no venía con buenas intenciones”.

SALVAR LA EMPRESA EN DOS MESES



Ángel Yanes, asegura que la salvación pasaría por el Gobierno de Canarias y la unión de todos los partidos políticos. Considera que es una cuestión que atañe a todos ya que “se trata de salvar la industria canaria y salvar más de 2.500 familias que dependen de ella”.

“Yo sigo diciendo que la tabla de la salvación pasa por el gobierno canario, por todos los partidos políticos y dejar de señalarse si ha sido uno u otro. Con un poco de esfuerzo, JSP es más que viable y simplemente pedimos una pequeña ayuda para salvar esto. Nada más para que pueda salir a flote por si solo”, añade.

Desde el comité de empresa están pendientes a que les confirmen la reunión que tienen programada con el Gobierno de Canarias. Aseguran que, si lo han hecho con otros partidos políticos, pero no con el ejecutivo regional.

Ángel Yanes: “Estamos inquietos, no nos han recibido y tenemos que ver qué posibilidades tenemos para salvarnos de esta situación. Llevamos más de un mes y medio esperando a que nos reciban. Tenemos que ver todas las posibilidades, analizarla y solucionar esta situación”.

El 8 de mayo están llamados los ciudadanos a participar en las movilizaciones que van a hacer en ambas capitales de provincia. En Las Palmas de Gran Canaria será frente a la Presidencia del Gobierno y en Tenerife en la subdelegación del Gobierno.

“Nos movilizamos en conjunto, entre todos ver si se puede hacer algo. Hemos tenido mucho apoyo y les pedimos que una vez más el que pueda, siga remando y vaya a las movilizaciones”, concluye.