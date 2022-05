Dos alumnos del Colegio Arenas Atlántico representan a Canarias en el Senado

Carla Luque Pascual e Iván Hernández Gómez, alumnos de 1º del Programa del Diploma de Bachillerato Internacional del Colegio Arenas Atlántico, han sido los representantes canarios en la Fase Nacional del MEP (Modelo de Parlamento Europeo), en Madrid, tras superar con éxito la fase autonómica, en la que compitieron con alumnos de Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias.

Durante su visita a la capital de España, han estado en el Senado trabajando como eurodiputados en cuatro comisiones, donde, de forma colaborativa con otros representantes de distintas Comunidades Autónomas, indagaron y extrajeron propuestas de mejora sobre los movimientos migratorios, la reducción de la jornada laboral, el medio ambiente y el control de las “fake news” en las redes sociales.

Asimismo, presentaron en la Asamblea General enmiendas a las resoluciones mostradas por las distintas comisiones, y llevaron a cabo un debate muy enriquecedor.

La experiencia ha sido muy positiva para los representantes canarios, que en estos momentos esperan la deliberación del jurado sobre aquellos candidatos que representarán a España en la Fase Internacional en Estrasburgo.

Para Carla Luque, quien en esta fase trabajó principalmente en la comisión sobre la conveniencia o no de implantar la jornada laboral de 32 horas, “haber participado en este programa ha sido muy fructífero tanto a nivel académico como personal, pues me llevo una experiencia muy gratificante al poder debatir en el Senado. Estoy muy satisfecha con el resultado, y me llevo también amigos para toda la vida”.

Por su parte, para Iván Hernández, “acudir al MEP a nivel nacional ha sido un regalo irrepetible. Ha sido increíble compartir estos días con personas a las que les une una misma afición, la oratoria. He aprendido muchísimo sobre temas de actualidad para la sociedad europea y he mejorado mis aptitudes en la comunicación y en la transmisión de ideas”.

El modelo de Parlamento Europeo es un programa de debate parlamentario cuyo objetivo es fomentar en los jóvenes la conciencia de ciudadanía europea y la cultura del debate parlamentario constructivo, con el que los estudiantes tienen la oportunidad de investigar sobre diferentes temas de actualidad europea, dar su opinión, presentar propuestas y llegar a ser parlamentarios por unos días. Así, el programa MEP pretende familiarizar a los estudiantes con el funcionamiento tanto de la UE como de un parlamento.