Donantes de sangre, solidaridad contra el coronavirus

El estado de alarma repercute en que la población solo salga de sus viviendas para realizar tareas inaplazables, tales como hacer la compra, acudir a adquirir la medicación que necesitan o ir a trabajar en los casos en los que no se puede realizar la actividad mediante el teletrabajo. Es por eso que muchos canarios han aplazado su cita habitual cada cuatro o cinco meses de ir a donar.

Por esta razón, el Instituto de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) ha solicitado a la población que vaya a donar, ya que, debido a la crisis del coronavirus, la sobrecarga de los centros sanitarios unido al confinamiento del resto de la población está repercutiendo en que falte sangre.

“La salida de los domicilios para donar sangre es una necesidad sanitaria que está justificada y que no supondrá ningún problema frente a las autoridades que velan por su seguridad", señalaba el ICHH. Aunque se pide a los ciudadanos a que estén pendientes en las páginas webs oficiales de las localizaciones en las que estarán los puntos de extracción día a día, de forma que puedan acudir al más cercano.

Cope Canarias se ha puesto en contacto con algunas personas que han cumplido con lo que ellas consideran “un deber” y ya han acudido a donar sangre.

“Donar me hace sentirme mejor como persona, estás ayudando a mejorar o incluso salvar la vida de los demás”, apuntaba una de ellas. También insistía en que no lo hace solo porque le reconforta, sino porque cree que es un deber de todo ciudadano, “no nos cuesta nada, solo tiempo y todos nos podemos ver en la situación de necesitar una bolsa de sangre”.

Al fin y al cabo, la sangre es algo que une a todos los ciudadanos. Otro canario aseguraba que él cada cuatro meses acude a su cita para donar, “hoy he ido porque entiendo que, aunque es una situación difícil para todos, es necesario ayudar tanto para los que están sufriendo coronavirus como para otras personas que necesitan una trasfusión por otras enfermedades o patologías”. Reiteraba también que ayudar con algo que no tiene ninguna consecuencia negativa sobre ti reconforta mucho.

Otros incluso aseguran que no es solo un deber sino “una obligación”. “No nos cuesta nada y podemos ayudar a otros, lo tendríamos que ver como una obligación, ya que es algo que todos poseemos y todo el que pueda debería hacerlo”, apuntan.

Algunos donantes además de por solidaridad por el resto de ciudadanos se ponen en el lugar del otro, “si alguna vez me pudiera hacer falta a mí en alguna intervención quirúrgica, me gustaría no tener el problema de falta de existencias, además lo hago de corazón”.

A otros, sin embargo, les parece una forma de compartir. “A mí me parece un acto de responsabilidad moral hacia los demás, solo lleva cinco minutos y es una forma de dar un poquito de mí a alguien que realmente lo necesita”. Sentenciaba aludiendo a que “todos tenemos que ser más generosos”.

Todas estas personas comparten un carnet de donante, un carácter solidario y la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Todos coinciden en que “la sangre es algo que necesitamos todos”, y es un deber compartir un poco de esto que nos permite estar vivos y que a nosotros no nos repercute de forma negativa, en cambio, puede salvar a otra persona.

Ellos, que ya lo han hecho, animan a la población a que acuda a donar, porque según apuntan, “donar sangre es donar vida”.