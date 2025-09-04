COPE
Del dolor al apiñamiento dental: el calvario de una joven por las listas de espera

Mariam, con las muelas del juicio mal colocadas, lleva un año esperando por una operación en el hospital

Entrevista a Mariam paciente en lista de espera parar ser operada de las muelas del juicio

Fernando Cárdenas

Gran Canaria - Publicado el

2 min lectura

La sanidad pública en Canarias vuelve a estar en el foco tras el testimonio de Mariam, una joven que lleva más de un año esperando para que le extraigan una muela del juicio mal colocada. Lo que en principio parecía un procedimiento sencillo se ha convertido en una larga espera que está afectando a su salud bucodental y a su calidad de vida. 

 Una espera interminable   

Mariam detectó el pr oblema hace aproximadamente un año, cuando comprobó que sus muelas del juicio no crecían hacia arriba, como es habitual, sino de lado. El diagnóstico era claro: era necesario extraerlas. Sin embargo, la cita con el especialista nunca llega.

“Estoy esperando al médico de la Seguridad Social y supongo que la lista de espera será muy larga. Pero no es posible esperar tanto, porque el problema va empeorando”, ha lamentado en Herrera en COPE Gran Canaria. 

Estoy esperando al médico de la Seguridad Social y supongo que la lista de espera será muy larga. Pero no es posible esperar tanto, porque el problema va empeorando

Mariam paciente en lista de espera 

 El problema va a más  

La situación no se queda en una simple molestia. La presión de la muela mal colocada está provocando apiñamiento en los dientes inferiores, lo que puede derivar en un tratamiento de ortodoncia más costoso.

“Antes mis dientes estaban bien colocados. Ahora, con la muela empujando, se están montando unos sobre otros”, explica la joven.

A esto se suma el dolor intermitente y las dificultades en su día a día. Comer se ha convertido en una tarea incómoda: la muela acumula restos de comida y la obliga a extremar la higiene constantemente para evitar infecciones. “Tengo que limpiarme después de cada comida; si no lo hago, temo que se infecte”, señala. 

 La privada, tampoco una opción  

Desesperada por la espera, Mariam acudió a una clínica privada. Sin embargo, allí también se encontró con un obstáculo inesperado: al estar la muela demasiado próxima a un nervio, los odontólogos le advirtieron que solo podía ser intervenida en un hospital público con los medios adecuados.

“Me dijeron que no me la podían extraer en la clínica privada, que debía hacerlo en el hospital Negrín. Y ahí sigo esperando”, cuenta resignada.

Me dijeron que no me la podían extraer en la clínica privada, que debía hacerlo en el hospital Negrín. Y ahí sigo esperando

Mariam paciente en lista de espera 

El caso de Mariam refleja la realidad de muchos pacientes en las islas: largas listas de espera para especialidades médicas que, en la práctica, prolongan dolencias y complican problemas que podrían resolverse de forma sencilla.

La joven insiste en que ha tratado de acelerar el proceso. “He llamado para pedir que me atiendan antes porque mi problema empeora, pero no ha cambiado nada”, relata.

Su historia es una muestra del impacto que tienen los retrasos en la atención sanitaria: lo que debería resolverse en una sencilla extracción de diez minutos lleva ya un año sin solución y con un coste añadido para la salud y la vida diaria de una paciente que solo pide una cosa: poder volver a sonreír sin dolor.

