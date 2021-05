Disuelven una docena de botellones en el primer fin de semana sin toque de queda en la capital grancanaria

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha llevado a cabo un total de 12 intervenciones para disolver botellones en distintos espacios de la ciudad durante el primer fin de semana sin estado de alarma ni toque de queda a través del dispositivo especial nocturno puesto en marcha para prevenir este tipo de encuentros, así como fiestas ilegales.

El cuerpo de seguridad local, que ha vigilado más de 70 puntos de botellón distribuidos por todo el término municipal, ha tramitado 35 propuestas de sanción por consumo de alcohol en la vía pública desde el viernes hasta el domingo.



De estas sanciones, 27 se tramitaron durante la noche del viernes, mientras que las ocho restantes tuvieron lugar la noche del sábado.



El concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, valora que “en este primer fin de semana sin toque de queda, los ciudadanos han cumplido mayoritariamente con las normas sanitarias y colaborando en todo momento con las fuerzas y cuerpos de seguridad, que han estado realizado una labor preventiva desde que comenzó la pandemia”.



A través del dispositivo nocturno, que se llevó a cabo en coordinación con la Policía Nacional, la Policía Local tramitó 82 propuestas de sanción por no hacer uso de mascarilla y otras 59 a ciudadanos por permanecer en grupos superiores a los que establece la normativa regional, que no deben exceder las seis personas, y no respetar la distancia de seguridad.



Entre las actuaciones realizadas por la Policía Local durante este fin de semana, a través del dispositivo nocturno también se llevó a cabo la detención de una persona por tráfico de drogas y se detuvo a otro individuo por violencia de género.