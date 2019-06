A la dirección del PP no le convence que el partido en Canarias apoye a Ángel Víctor Torres

Ese es el mensaje que hoy va a trasladar la dirección de la formación conservadora a Asier Antona, que se reune en Madrid, con el líder del partido Pablo Casado, para analizar la situación política en el archipiélago, donde los populares obtuvieron once escaños a nivel regional.

Al partido a nivel nacional no le convence que la formación en Canarias respalde a Ángel Víctor Torres y facilite que el candidato socialista pueda superar la sesión de investidura en el Parlamento de Canarias y formar gobierno en las islas. Según ha podido saber COPE, los dirigentes de la formación piensan que eso restaría coherencia al mensaje que se lanza a nivel nacional.

Eso, no obstante, no impedirá que los conservadores puedan mantener pactos con los socialistas a nivel insular y local, como ya se está produciendo en municipios como Garafía o Mazo, en donde ya hay un acuerdo en firme entre los dos partidos.

Ambas formaciones, como se recordará, ya han gobernado instituciones como el cabildo de la Palma. Hoy en los micrófonos de COPE Canarias, el secretario de organización socialista, Jorge González, ya ha dicho que, en este caso, no hay ninguna línea roja que les impida pactar de nuevo con el PP.

La reunión de Antona en Madrid precede a la nueva ronda de conversaciones que mañana miércoles tiene pensado llevar a cabo el candidato socialista, Ángel Victor Torres, con los partidos con los que se reunió el pasado lunes. El también secretario del partido incluye en esa ronda a Partido Popular, Unidas Podemos, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera, pero no a Coalición Canaria. También está pendiente un encuentro de los socialistas con Ciudadanos, que no se ha producido todavía porque el partido naranja no había designado a su comité autonómico de pactos en Canarias.

Es un paso que ya se ha dado eligiendo para esa tarea a su candidata regional, Vidina Espino, la secretaria autonómica de Acción Institucional, Teresa Berástegui y el concejal en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Guerra.