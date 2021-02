Días de radio

Hoy 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, una conmemoración aprobada el 18 de diciembre de 2012 por la Conferencia General de la Naciones Unidas a través de la resolución 67/24 y a propuesta del presidente de la Academia Española de la Radio, Jorge Álvarez.

La Radio, a pesar de mantener su esencia decimonónica, es uno de los medios de comunicación que más ha evolucionado y resistido los cambios de tendencia propios de la llegada de las nuevas tecnologías.

El transistor ha evolucionado en cada etapa de la historia situándose como referente para categorizar la incidencia que ha tenido en los procesos históricos, desde la comunicación a través de las ondas electromagnéticas puestas en prácticas por Heinrich R. Hertz en el histórico mensaje de navidad en la nochebuena de 1906, pasando por los mensajes radiofónicos en los procesos de guerra (II Guerra Mundial, Guerra Civil Española) donde se utilizaba este medio de difusión para informar no sólo la evolución de la crisis armada; todavía resuenan los ecos de la voz de Edward R. Murrow informando a los aliados de los ataques del ejército alemán, la radio también como arma para confundir y desorientar al enemigo a la vez que menoscabar la moral de la ciudadanía, hoy en día la radio ha sido clave, una vez más, en la información del ciudadano para seguir la incidencia de la pandemia.

La radio como vehículo para llegar al ciudadano y establecer una relación de confianza y complicidad con el oyente independientemente de su clase social, sigue siendo su gran activo, ya que esta correspondencia o vínculo difícilmente se puede lograr en otro medio de comunicación, sin embargo es aquí donde realmente ha evolucionado la difusión del mensaje.

El proceso de comunicar es más complejo y las claves han sido cambiando y adaptándose a los nuevos tiempos, lograr la atención del oyente, hacerlo reaccionar, e incluso hacerle partícipe de forma activa, no sólo en la difusión de la noticia, también en ampliarla gracias a su conocimiento u opinión dando una perspectiva diferente del asunto es el anhelo de las nuevas modalidades de comunicación; el oyente se vuelve un integrante más del trabajo de los profesionales.

Es imposible hablar de la influencia de la radio sin nombrar la histórica emisión ocurrida el 30 de octubre de 1938, una emisora de radio estadounidense transmitió la obra de George Orson Welles -La Guerra de los Mundos- se narró como unos extraterrestres ataban el planeta, ante el asombro de la población, que pensaba que era una transmisión de un hecho real se generó un pánico colectivo que incluso provocó el fallecimiento de varias personas, tal fue la trascendencia que el propio autor de la obra, tuvo que pedir disculpas por la situación de pavor generada por su obra, y es que el influjo que posee esa voz que habla por la radio es tal que incluso se ha llegado a categorizar como poder detrás del trono.

La radio, esta eterna amiga, la compañía de escuchar una voz que de forma cognitiva se vuelve tu interlocutor, tal y como nos dice Antonia Estupiñán “le hablo a la radio, hablo con los políticos, les digo que mienten, incluso le pregunto si recuerdan lo que dijo antes de ser presidente o alcalde, hablo con el locutor y cuando dice algo que me gusta se lo reconozco.” Alfonso Rodríguez remarca que para él “no hay nada como la radio, no veo la televisión, ni siquiera tengo internet, me llevo la radio a todos lados, a la compra, al muelle, paseo con la radio puesta, tengo la Cope encendida desde que me levanto hasta que me acuesto”

Sergio de Armas asegura que no puede vivir sin la radio “siempre pasan cosas, siempre hay algo entretenido, no sólo me informan, también me distraen y hablan de cosas curiosas o interesantes” Sergio asegura que es un gran seguidor de las tertulias “yo soy uno más, incluso envío mensajes a la radio para que los lean, participo porque quiero estar ahí.” Onalia Benítez “la radio es cosa de las mujeres” dice muy atrevida “nosotras mientras estamos en casa, haciendo la comida, nos acompaña, a veces pierdo la noción atendiendo más a la radio que a lo que estoy haciendo, echo de menos las radionovelas por las tardes.”

Etiel Estévez es comercial, “estoy todo el día en el coche, siempre tengo sintonizado Cope, me acompaña allá a donde voy, incluso en alguna ocasión he llegado tarde a una cita porque me quedo escuchando la entervista con el coche aparcado.”Antonio Bethancort es un gran aficionado al fútbol “para mi no existe fin de semana sin Tiempo de Juego, cierto que antes con todos los partidos a las 5 de la tarde era más entretenido y emocionante, pero me sigue divirtiendo, celebro los goles con la voz que los canta.”

La radio, en cada una de sus modalidades; musical, deportiva, educativa, generalista… sigue siendo el medio de comunicación preferido por la población, la magia que genera estimulando nuestra imaginación, creando imágenes cognitivas es un valor que jamás se encontrará en otro medio de comunicación. Feliz día de la Radio.