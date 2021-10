Día Mundial Contra el Cáncer de Mama: “Me dieron 2 años de vida hace 26 y sigo aquí”

Este 19 de octubre se celebra el Día Mundial de Lucha Contra el Cáncer de Mama y desde la asociación en Canarias han insistido en la necesidad de realizar revisiones y consultas para garantizar un diagnóstico precoz. “Hemos establecido mesas informativas porque lo más importante es saber realizarse la autopalpación y saber cuándo es urgente acudir al médico”, advierte Marisa Herrera, su presidenta.

Insiste en que es esencial que se recuperen las consultas, ya que algunas afectadas llevan esperando 6 meses por consultas mensuales. “Yo entiendo que al principio del coronavirus era todo un caos, pero no puede ser que haya diagnósticos tardíos”.

Marisa Herrera asegura que los expertos ya han apuntado que en 2021 y 2022 habrá más muertes por cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes que por la covid-19. “El cáncer es una enfermedad de todos los días, no puede esperar a que se erradique la pandemia”.

Desde la Asociación Canaria de Cáncer de Mama también solicitan a las administraciones públicas que se amplíe el abanico de edad de mujeres a las que se envía la cita para realizarse mamografías, ya que destacan que estas revisiones son esenciales de los 40 años en adelante.

“A mí me detectaron cáncer de mama en 1995, me dieron 2 años de vida y aquí sigo”, confesaba la presidenta de la asociación. Asevera que lo más importante es la actitud con la que se afronta esta enfermedad. “La actitud marca la diferencia, la energía hay que cogerla para salir adelante y no para autocompadecerte”.

Marisa ha relatado el caso de una compañera que le ha marcado. “Le detectaron cáncer de mama metastásico y lo primero que le dijeron fue que no le harían nada porque no iba a vivir”. Sin embargo, ella decidió luchar y encontró a un traumatólogo que la ha sometido a diversas operaciones que necesitaba para salir adelante. “Le dijo que él la iba a curar porque tiene 2 hijos”. Así lleva 6 años y con el diagnóstico controlado.

“Las mujeres que tienen que afrontar esta enfermedad son guerreras, madres de familia que saben que tienen que vivir por sus hijos”.

El próximo domingo se celebrará la 'Pink Run', la caminata/carrera por el cáncer de mama y por la vida. En esta edición se permite la participación de 1.000 personas por las restricciones de aforo, sin embargo, Marisa insiste en que espera que la playa de Las Canteras vuelva a convertirse en una "marea rosa”.