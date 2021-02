Día Mundial Contra el Cáncer: ¿Afecta la pandemia negativamente a los pacientes de cáncer?

El 4 de febrero se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer y desde los micrófonos de COPE Gran Canaria nos hemos puesto en contacto con especialistas para que expliquen cómo avanza esta enfermedad, posibles factores de riesgo, qué hacer si tienes síntomas y, sobre todo, para plantearles la pregunta: ¿afecta el coronavirus negativamente a los pacientes de cáncer?

Alfonso Gómez de Liaño, oncólogo del Hospital Insular-Materno Infantil de Gran Canaria, no ha dudado en la respuesta. “Sí, la pandemia ha afectado mucho”.

Según el especialista el coronavirus ha actuado como “un agujero negro” en los pacientes con cáncer y en aquellos que todavía no sabían que tenían el tumor, ya que los diagnósticos se han perdido o retrasado a causa del virus, algo que repercute negativamente en la salud del paciente, ya que cuando se detecta la enfermedad se encuentra en estadios más avanzados.

Según la Sociedad Española de Oncología Médica, “un 20% de los pacientes, es decir, 1 de cada 5, ha visto cómo se ha retrasado su diagnóstico por la pandemia”.

Sin embargo, el oncólogo ha destacado que los profesionales sanitarios han trabajado para reformular la asistencia que dan a los pacientes y que su estancia en el hospital no incurriera en un riesgo de contagiarse del virus. “Hemos acortado el tiempo que pasan en el hospital, damos consultas telefónicas, siempre ajustándonos a una asistencia acorde a su situación”, señala.

Alfonso Gómez de Liaño insiste en que es esencial que aquellas personas que noten algún síntoma no tengan miedo de asistir al centro sanitario o a su médico de referencia para que le valore. “Los que tengan sospechas que no tengan miedo. El covid es importante, pero no debe retrasar acudir a resolver otros problemas que también pueden ser importantes”, confiesa.

El experto asegura que hay una serie de factores de riesgo como son la edad, que son inevitables, u otros que sí pueden prevenirse como el tabaco, el alcohol, la obesidad, las infecciones y los rayos ultravioletas. “Cortándolos de raíz se podrían evitar la mitad de casos de cáncer que se detectan en España”.

El oncólogo ha querido mandar un mensaje de optimismo para todos aquellos que en estos momentos estén combatiendo la enfermedad: “la medicina ha avanzado mucho en los últimos años, está en nuestras manos ayudarles no solo con tratamiento sino también con apoyo”. Según Gómez de Liaño los pacientes deben buscar el apoyo de todas las partes posibles para poder luchar contra esta enfermedad.