Detenido el dueño de salón de masajes por grabar a clientas durante 15 años

La Guardia Civil ha detenido a un ciudadano alemán que regentaba un salón de masajes en la localidad de Patalavaca, en Mogán (Gran Canaria), acusado de haber grabado con cámara oculta a sus clientas mientras estaban desnudas a lo largo de quince años, desde 2005 hasta 2020.



La Policía Judicial comenzó a investigar al sospechoso, de 59 años, tras recibir una denuncia de una mujer que aseguraba que su hija, de 15 años, había sido sometida a tocamientos sexuales mientras le practicaban un masaje en ese salón, según ha informado la Comandancia de Las Palmas en un comunicado.



La mujer no podía aportar ninguna prueba física de esos abusos, pero la patrulla de la Guardia Civil que se desplazó al salón de masajes para realizar unas primeras comprobaciones descubrió una cámara espía en funcionamiento que grababa la zona de la camilla.



Ya en el registro del establecimiento, se detectó una otra cámara oculta y se requisaron dispositivos de almacenamiento de archivos informáticos en los que aparecieron 82 vídeos con imágenes de unas 20 mujeres, que fueron grabadas a escondidas mientras estaban desnudas y recibían un masaje por parte del detenido.



La Guardia Civil asegura que en las propias imágenes se aprecian indicios de que las mujeres no sabían que las estaban grabando.



El detenido llevaba más de una década regentando un centro de masajes en un complejo turístico y residencial en la localidad de Patalavaca, con una amplia cartera de clientes de origen nacional, pero también extranjero, precisa la Comandancia de Las Palmas.



Por ello, la Guardia Civil solicitó la colaboración de las autoridades policiales alemanas, que corroboraron que había un vídeo de 2005 con imágenes una mujer de su país.



Además, los agentes lograron identificar a otras tres víctimas que fueron grabadas con la cámara espía desnudas sin su permiso en 2019 y 2020, entre ellas una niña, y averiguaron que una de las adultas y la menor habían sufrido abusos por parte del detenido.



La Guardia Civil apunta que sigue analizando las imágenes para identificar a más víctimas de esas grabaciones y hace un llamamiento a que se pongan en contacto con las autoridades todas aquellas mujeres que sufrieran abusos durante un masaje en el municipio de Mogán que no llegaron a denunciar o que sospechen que fueron grabadas sin su permiso entre los años 2010 y 2020.