El PP desvelará las candidaturas a las elecciones de 2021 cuanto antes

El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha asegurado este martes que la Junta Directiva regional de su partido está trabajando internamente y reuniéndose con los secretarios insulares para decidir las candidaturas para 2023, que esperan tener "cuanto antes".



En declaraciones a los medios de comunicación previas a una reunión de la dirección regional a la que también ha asistido el vicesecretario de Organización del PP nacional, Miguel Tellado, el presidente los populares en las islas ha reivindicado que "no son oposición" sino "alternativa de gobierno" y ha valorado contar con libertad por parte de la dirección nacional para decidir tanto posibles pactos electorales como las candidaturas a los comicios autonómicos y municipales del próximo año.



"He reunido a los presidentes insulares para hablar con ellos de las candidaturas de las islas, de los cabildos, de los parlamentos y de las candidaturas a las principales ciudades. Quiero escuchar cuál es la opinión y sugerencias de cada uno de los ellos y luego será el órgano electoral quien decida las candidaturas", ha explicado Domínguez, que ha enfatizado en que eso debe ser "cuanto antes".



"No creo que haya que esperar a los tres últimos meses para decidir los candidatos. Hay quienes piensan que con tanto tiempo se pueden quemar, pero si eso pasase es porque no son buenos. Trabajaremos para tener a los mejores", ha señalado Manuel Domínguez, que ha apuntado a la necesidad de contar con un partido "con músculo, consolidado, rígido y con un proyecto que tenga como objetivo gobernar Canarias en las próximas elecciones".



En su opinión, el objetivo del PP en Canarias "no es diferente al del PP a nivel nacional", ya que aspiran a ser un partido "de mayorías", si bien ha admitido que en la islas "serán necesarios los pactos y los acuerdos".



Preguntado por esos acuerdos, y sobre si descartaba pactar con el PSOE, Domínguez se ha mostrado partidario de "respetar las urnas, escuchar a la ciudadanía y no otorgar ningún cheque en blanco a nadie".



Por su parte, vicesecretario de Organización nacional, Miguel Tellado, ha expresado que tanto Canarias como España "necesitan un cambio" y que el PP es la alternativa tanto al "cuatripartito" del archipiélago como al "bipartito de Pedro Sánchez".



"Ya está bien de hablar de los problemas internos de los partidos. Tenemos importantes problemas y atravesamos un momento económico delicado, con la inflación está por encima del 8 %. Eso supone que los españoles son un 8 % más pobres, que su sueldo vale menos y que sus ahorros valen menos", ha reflexionado Tellado.



Ha denunciado asimismo el precio de los carburantes "por las nubes" y cómo ello supone una "amenaza real" sobre la economía de sus familias.



"Y, mientras, tenemos en España un presidente que juega a los espías y utiliza los recursos del Estado para espiar a los socios de investidura que lo hicieron presidente", ha ironizado Tellado, que ha calificado al Gobierno de España y al de Canarias como "gobiernos frívolos".



En el archipiélago, ha añadido, "no hay un presidente de Canarias, sino un delegado del Gobierno" porque, a su juicio, el líder regional, Ángel Víctor Torres, "tiene que pedir permiso para defender los intereses de los canarios".



"Si Manuel Domínguez es presidente de Canarias no tendrá que pedir permiso a nadie para defender los intereses de la ciudadanía canaria", ha señalado Tellado, que ha destacado los "grandes retos encima de la mesa", como reactivar el turismo, hacer frente a la escalada migratoria y, en suma, que los canarios "no sean españoles de segunda y tengan los mismos derechos y oportunidades que en la península".



Ha afirmado además que es a Domínguez a quién le corresponden las "decisiones del futuro, las políticas de pacto y decidir qué interesa más a los canarios" a la par que ha aseverado que es "el hombre de Feijóo en las islas".



Respecto a las candidaturas, especialmente en las capitales de provincia, Tellado ha apuntado que el PP de Canarias tiene "plena autonomía y libertad" para plantear las decisiones que crean más convenientes.



"Lo más importante es acertar, y quienes tienen toda la información son Domínguez y su equipo porque conocen el partido, están en el territorio y son conscientes la realidad de los municipios", ha rematado.