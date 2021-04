Desempleada y con deudas: "Te quedas en shock, pero gracias a Cáritas podemos comer"

Zoraida y su familia han sufrido en sus carnes la crisis económica que va de la mano de la crisis sanitaria producida por la pandemia de la Covid-19. Su caso es parecido a la que están sufriendo muchos canarios en el archipiélago, que tienen que recurrir a Cáritas Diocesanas de Canarias para poder subsistir.





Durante la pandemia Zoraida se quedó desempleada durante esta y ahora no puede hacerse cargo del pago del alquiler. Una situación que nunca le había ocurrido antes y que tuvo que buscar soluciones "a pesar de la vergüenza, que se siente la primera vez que pidees ayuda".





Zoraida: “A raíz de la pandemia nos quedamos en situación de desempleo y todo empezó a ir muy mal. La dificultad para pagar la renta fue inminente, y ya debíamos muchos meses. Estábamos desesperados, somos seis personas y tuvimos problemas incluso de alimentación”.





Esta mujer, madre de varios hijos asegura que la primera vez que conoció que no podía pagar sus facturas, ni tenía dinero para comprar alimentos para sus hijos “se quedó en shock, pero rápidamente tuve que buscar soluciones”.





“Si estás desempleada y tienes deudas, sabes que si pasa cualquier cosa nos vamos a la calle”, añade.





CÁRITAS, SU ÚNICA SOLUCIÓN





Por suerte, tras dar a conocer su situación en su parroquia, ésta le derivó a Cáritas, donde conoció a Isabel Machín, la técnico del programa Familia-Vivienda. “Cuando llegué aquí estaba desesperanzada y avergonzada, e Isabel me dio mucha tranquilidad. Nos dijo que estuviéramos tranquilos, que habría una solución. El apoyo ha sido integral”, destaca Zoraida.





Isabel Machín, por su parte, ha insistido en la importancia de pedir ayuda cuando te encuentras en una situación como la que atravesaba Zoraida, ya que lo normal es encontrarse perdido. “Muchas organizaciones se han puesto en marcha. Nosotros trabajamos a través de los centros de Cáritas parroquial, donde pueden acudir y que les den información”.





Isabel también comparte en COPE que Cáritas cuenta con diferentes áreas con su respectiva orientación y tratamiento, desde las cuales se podrá realizar con mayor eficacia la labor de asesoramiento y ayuda en cada caso. “En este caso es un problema con la vivienda, pero hay muchas otras situaciones. Cáritas ayuda a todas las personas que tocan sus puertas”.





LA ATENCIÓN LABORAL Y PSICOLÓGICA, FUNDAMENTAL EN ESTOS CASOS





Zoraida recomienda también a la gente que está en situaciones complicadas que acudan a las parroquias y se acerquen a Cáritas. Destaca que “aquí le han brindado mucho más apoyo que el económico, y han mejorado sus perspectivas laborales”.





“Hablen, no se avergüencen. No solo he obtenido ayuda para la renta, si no que me han dado tarjetas de alimentos y atención laboral y psicológica. Ahora mismo estoy desempleada pero en la bolsa de empleo de Cáritas y en formación con perspectivas de encontrar empleo pronto”, finaliza.





La labor de las ONG como Cáritas, está siendo fundamental para el sostén de muchas familias como la de Zoraida, aquejadas por la profunda crisis económica que deja tras de sí un año de pandemia que no ha dejado margen para cuidar de la economía más que de la salud de la población.





El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, se comprometió durante una visitas a Cáritas Diocesana de Las Palmas de Gran Canaria a plantear un incremento del presupuesto destinado a este tipo de ONG en el seno del Gobierno regional.