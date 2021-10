"No descartamos que en Lanzarote se vean las mismas imágenes que en el muelle de Arguineguín"

La presidenta del Partido Popular en Lanzarote, Astrid Pérez, no descarta que en la isla se repita las imágenes del muelle de Arguineguín en Gran Canaria con miles de inmigrantes hacinados y abandonados a su suerte.

La popular que denunció la situación de la isla en la Convención Nacional de su formación en Valencia ha criticado la gestión del gobierno central y el de Canarias en materia migratoria, Pérez espera que en la isla no se reproduzca una situación similar al puerto de Arguineguín, pero asegura que “desgraciadamente me voy a equivocar porque esto está siendo un absoluto casos.”

El último fin de semana de octubre llegaron a la isla unos 500 inmigrantes generando una situación de tensión e incertidumbre preocupante entre los residente y servicios de emergencia. La presidenta de la formación critica el “silencio del estado y la falta de medios humanos y materiales y con unas instalaciones que no ofrecen una atención digna a todas las personas que llegan a nuestras islas.”

Para Pérez, no se ha aprendido nada de experiencias anteriores y remarca que “cuando gobierna la izquierda vemos un aumento de inmigrantes a Canarias y cuando gobierna el Partido Popular la reducción de llegada es importante, esto no lo digo yo; esto lo dicen los datos que no engañan”.

En principio la situación no llega a ser extrema, pero si la llegada se mantiene en estos niveles podría generar momentos de gran tensión, Pérez denuncia que hace 4 años se compró el SIVE para instalarlo en la zona norte de la isla y “después de años de gobierno de Pedro Sánchez, el radar que fue comprado por el Partido Popular sigue guardado en el cuartelillo de la Guardia Civil sin instalación.

Según la presidenta popular utilizar el SIVE es fundamental “porque se trata de salvar vidas humanas, hablamos de que se mueren personas al norte de Lanzarote, porque al no detectarlos por la falta de radar, no se les puede ir a socorrer, el gobierno español cada vez que hay muertes, no le importa, nadie dimite, aquí no viene nadie.”

Pérez asegura que el Gobierno central no hace nada, critica al ministro de migraciones, José Luís Escrivá no hace nada, salvo cobrar “cobrar sí, pero trabajar para reducir la llegada de inmigración no, yo no he visto que hayan enviado recursos para la seguridad de las personas de Lanzarote, ya que los mismos policías que ya estaban aquí, ahora están destinados para atender a los inmigrantes, pero no hemos recibido ningún refuerzo.”