Desalojan un grupo de caravanistas en la Playa del Papagayo

La Asociación de autocaravanas Burgao Verde ha denunciado a través de sus redes sociales el desalojo de un centenar de vehículos mientras pernoctaban en la playa del Papagayo, según critican expulsaron a los caravanistas ya pasadas las 10 de la noche cuando los “niños estaban durmiendo,” también se lamentan de que en otras ocasiones ya habían pasado la noche en el mismo lugar sin que hubiese ocurrido nada.

La asociación entiende “que si no se cumplen las restricciones sanitarias tomen medidas como multarlos pero no echarlos a esas horas, lo que nos queda claro es que los autocaravanistas como siempre...tendremos que gastar nuestro dinero fuera de la isla, ya que aquí no somos bien recibidos y en cambio en otras nos abren la puerta triste pero cierto." anuncian desde su cuenta de Facebook.

Según la polícia de Yaiza el desalojo se llevó a cabo debido a que se encontraban en un paraje natural protegido.