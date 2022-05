Un desalojado del derrumbe de Arucas: "No es fácil recoger los últimos siete años de tu vida en una mochila"

Sigue la odisea para los vecinos desalojados en el municipio de Arucas, tras la caída de un muro de contención en la madrugada del pasado sábado. Medio centenar de vecinos que siguen viviendo con lo puesto en casas de familiares y amigos a la espera de regresar a sus casas.

Por suerte, la vivienda no ha resultado dañada, algo que anima a los vecinos: “No está afectada, nos dicen los técnicos, y es una buena señal. Lo han revisado todo y no ha sufrido la estructura, pero hay que actuar rápido, porque la ladera se sigue desprendiendo y puede llegar a los cimientos de la casa”, explicó en COPE Canarias Adrián Bermúdez, vicepresidente de la comunidad del edificio desalojado.

Los vecinos perjudicados saben que no será cuestión de días y piden a las administraciones públicas ayuda para volver lo antes posible y asimilar el angustioso día a día que están viviendo: “Estamos alojados en casas de padres, primos, hermanos y la situación es complicada, porque muchas personas no son de aquí y no tienen dónde ir. Le pedimos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias que nos ayuden a salvar la vivienda y para realojarnos, porque no será una cosa de días, sino de bastante tiempo...”, expresó Bermúdez, antes de recordar que “el tiempo es clave y no tenemos mucho. Mañana sabremos lo que nos dicen los técnicos para, una vez tenerlo claro, asimilarlo y salvar, como se pueda, la situación”.

El portavoz de las personas desajoladas revivió el momento en el que el muro se vino abajo: “Hacía 15 minutos que me había acostado y oí un golpe y un estampido grande. Me levanté y abrí la ventana y vi que se había desprendido el muro. Después salí para avisar a los distintos vecinos por seguridad y llamamos a los servicios de emergencia”, relató.

Bermúdez confiesa que no es nada fácil abandonar sus pertenencias sin saber cuando podrán volver a pisar su hogar: “No hemos podido acceder a nuestras casas. Salimos con lo puesto en la madrugada del viernes y el sábado nos dieron 10 minutos para recoger nuestros últimos siete años en una mochila y eso no es nada fácil. Hemos hablado con la Policía para acceder esta semana y estar 10 o 15 minutos y recoger algunas pertenencias. Mientras tanto estamos en la calle con dos mudas de ropa”.

Por último, el vecino del municipio de Arucas incidió en la necesidad imperiosa de recibir ayuda de parte