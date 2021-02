La dermatitis atópica en niños puede causar problemas alimenticios, de sueño o mal rendimiento escolar

Francisco Domínguez, jefe del Servicio de Pediatría de Clínicas Vithas, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria que la dermatitis atópica en niños puede causar otro tipo de trastornos relacionados con el picor. Problemas alimenticios, de sueño o un mal rendimiento escolar pueden responder a la falta de concentración del menor ante los picores experimentados por la dermatitis atópica.

Clínicas Vithas ha notificado que esta patología puede provocar cambios conductuales en los niños y niñas y también en su entorno social. Y es que, según el jefe de Pediatría de la clínica, “se asocia la dermatitis a lo que se ve, a la rojez de la piel, pero no al picor. Se llega a hablar incluso de personalidad atópica”.

El experto afirma que hay doctores que relacionan esta patología y sus consecuencias con el TDH. Sin embargo, indica que “no hay una relación causa-efecto plenamente demostrada”.

Esta patología que se experimenta especialmente en muñecas, zonas internas de los codos o rodillas y zona interior de las nalgas con heridas afecta no solo a los menores sino también a los padres. “Tienen que seguir un cuidado de la piel, de la alimentación en el caso de que no coman, del sueño si tienen problemas para conciliarlo, etc., lo que conlleva un gran estrés para los progenitores”.

Por esta razón, el doctor insiste en la necesidad de ahondar en la “paciencia, y mucha”, por parte del entorno social de los menores y recordar que ese picor, en algunos casos, llega a ser incluso insoportable. “Hay que cuidar la piel, pero también hay que tratar el picor”.

Francisco Domínguez ha recordado que un porcentaje alto de las personas que sufren dermatitis atópica dejan de experimentar síntomas en la pubertad o la adolescencia.