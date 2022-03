El deporte, como forma de combatir el acoso escolar

Las denuncias por acoso escolar siguen creciendo en las islas, en muchos casos se producen incluso agresiones físicas a las víctimas. Sonia Artiles, monitora del Club de Kárate Ukon, fue víctima de bullying en su juventud y encontró en este deporte una familia y una vía de escape a los problemas que sufría en su centro educativo. "Este arte marcial le aportó seguridad y confianza en sí misma", relató en los micrófonos de COPE Canarias.

En COPE Canarias relata su historia personal y comenta como su calvario empezó en primero de la ESO cuando sus compañeros la insultaban mientras caminaba al recreo. Un día llegó a recibir una agresión por parte de una compañera que terminó expulsada del instituto. "Ese fue el punto de inflexión que hizo que se apuntara en Kárate y la ayudó a salir del pozo", añade.

En sus clases observa que "los niños son los que se dirigen directamente a ellos para contarles que tienen un problema de acoso, también, en caso de que los niños lleguen nuevos, son los padres los que le cuentan la situación por la que pasan sus hijos. Dice sentir un plus de complicidad con estos alumnos, ya que se ve reflejada en ellos, por eso busca motivarlos y sacar lo mejor de ellos.

Sonia busca que los chicos socialicen con sus compañeros con actividades como excursiones y demás. Habla de que a veces le llegan padres pidiéndole que les cambien el chip a sus hijos, debido a que estos tienen un mal comportamiento. La respuesta de Sonia es tajante: “La educación comienza en casa. El problema comienza que se les consiente todo y que los progenitores no les prestan atención, los envían a deportes para que los entrenadores o monitores los eduquen".

En su gimnasio tiene niños de todo tipo, algunos compiten y otros no. Habla de que los segundos tal vez no llegan al nivel de poder competir, pero si notas un cambio en su actitud: “Los ves alegres, motivados y yo me quedo con eso”. Según Sonia el kárate no busca que los karatecas sean agresivos, sino que puedan defenderse en caso de ser agredidos. Esto se deja claro desde el minuto uno en el que entran los alumnos al gimnasio.

Por último, destaca que "en los centros educativos falta más mano dura, ya que son conscientes de que muchos niños sufren bullying o se propasan con el profesorado y estos tan solo son castigados con unos días de expulsión". Habla de que las quejas a la dirección no llegan a nada y lo reducen con la frase "son cosas de niño”. Este es el mayor problema que ve en el sistema educativo en este aspecto.