Denuncian que las medidas anti-covid impiden el reparto de alimentos de una ONG

La Asociación sociocultural de Zárate, Cofiris, ha denunciado en los micrófonos de COPE Gran Canaria que “no les están dejando llevar a cabo su labor social”. Esta entidad se encarga desde hace 8 años de repartir alimentos ofrecidos por el Banco de Alimentos entre las personas vulnerables de la capital grancanaria.

Sin embargo, ante la nueva resolución que promueve el cierre total de los locales de ocio y centros cívicos debido al nivel 3 en el que se encuentra la isla de Gran Canaria por el avance de la pandemia, no pueden acceder al establecimiento en el que tienen los alimentos y han tenido que cancelar las citas que tenían concertadas con las familias necesitadas.

Israel Medina, portavoz de la Asociación, insiste en que “el Ayuntamiento nos están haciendo muy difícil realizar el reparto. Se nos cierran las puertas, no quieren hacer una modificación de esa resolución y no podemos atender a las personas que acuden a nosotros por falta de recursos”.

Medina insiste en que atienden hasta 300 familias y ya tenían preparado el reparto para 60 familias esta semana. Además, pide que les dejen acceder al interior del local donde almacenan 5.000 kg de alimentos para repartir entre enero y marzo.

El portavoz asegura que desde el Consistorio capitalino les han dado tres alternativas que no son viables: trasladar los alimentos al Polvorín, lugar hasta el que Israel Medina alega que es imposible que las personas que atienden puedan trasladarse; hacer el reparto en la calle sin sacar ningún alimento del interior del local o repartir en un local aledaño al Mercado de Vegueta que no reúne las condiciones.

“Los 300 usuarios que tenemos nos están diciendo que qué van a comer”, ya que, según Medina, son muchos los que esta semana están pasando dificultades para tener algo en la despensa sin esta ayuda.

Desde la asociación denuncian que el propio Ayuntamiento, desde la Concejalía de Servicios Sociales, deriva a Cofiris personas sin recursos, por lo que saben que se trata de un recurso de primera necesidad.

ALICIA, 6 MESES ESPERANDO AL REPARTO DE ALIMENTOS

Alicia Gregorio es una de las 300 personas que acuden a la Asociación Cofiris ante su situación vulnerable. Señala que ha estado desde agosto esperando a que desde Servicios Sociales le autorice este reparto y, hace 15 días se pusieron en contacto con ella –tras 6 meses de espera-, para informarle de que podía acudir a solicitar este recurso.

“Ahora no pueden repartir los alimentos porque el Ayuntamiento no les deja abrir. A mí lo que sea que me dieran (pasta, arroz, granos) me vendría muy bien, me hace falta”, asevera.

La afectada confiesa que en su caso solo son ella y su marido los que están pasando una situación difícil, “pero hay familias que tienen niños y que necesitan esos alimentos ya”. Critica que “el alcalde, como tiene la nevera llenita, no atiende a estos asuntos”.