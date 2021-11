Denuncian que no existen infraestructuras para el tratamiento de los residuos ganaderos en Canarias

La ganadería en Canarias está atravesando una de las peores crisis que se recuerdan y enormes dificultades para subsistir. De hecho, hay muchas explotaciones que no han superado la crisis de la pandemia y han tenido que cerrar.

Entre los problemas se encuentra "el alto coste de las materias primas, como los cereales, que están batiendo récords históricos. Además, la competencia con las importaciones subvencionadas vía REA para que haya abastecimiento suficiente les imposibilita competir en precios por volumen".

Todos estos asuntos se han tratado en los micrófonos de COPE Canarias. Hoy se ha hecho el programa desde una de las granjas porcinas más grandes de Canarias. La granja Goroy pertenece al Grupo Capisa y está en el municipio de Puerto del Rosario en Fuerteventura. Su director general Samuel Marrero ha analizado los principales problemas con los que se está encontrando todo el sector en el archipiélago.

En nuestros micrófonos Samuel Marrero, director general del Grupo Capisa, también ha hablado sobre el gran problema que tienen con el tratamiento de los residuos en las explotaciones agrarias. Con una óptima gestión se podría aprovechar como abono, aunque su tratamiento en Canarias es inexistente. Además, está generando muchos problemas a los ganaderos.

Samuel Marrero, ha sido muy crítico ante este asunto y ha apuntado a que “el tratamiento de los residuos evidentemente favorecería a la economía circular de verdadero, pero es que es un gran problema para Canarias”.

Denuncia que a pesar de que las propias administraciones les piden una serie de medidas para poder gestionar correctamente los residuos según normativa, no existen infraestructuras para su tratamiento en Canarias”.

Samuel Marrero: “La administración nos pide una serie de medidas para poder gestionar correctamente los residuos según normativa. Pero la normativa no solo es de las administraciones insulares, sino regionales, estatales e incluso europeas. Ahí nos encontramos de que no existen las infraestructuras necesarias para poder gestionar los residuos correctamente”.

“Yo creo que el tema de los residuos no solo se da en la ganadería sino en general. No es la primera vez que escuchamos que no se pueden gestionar las depuradoras de las aguas residuales, ni los lodos en las depuradoras, que los vertederos de las islas no cumplen con la normativa e incluso ha habido sanciones”, añade.

El director general destaca que si no se gestionan correctamente las granjas tienen que cerrar. “El problema del sector ganadero es que, si estos residuos no se gestionan correctamente, las granjas tienen que cerrar. Lo que yo no entiendo es que si este problema lleva décadas en la mesa no se haya solucionado ya”.

DIPUTADOS CANARIOS LO DEBATEN EN ANTENA

Los diputados del Parlamento de Canarias, Francisco Déniz (Unidas Podemos), Pedro Sosa (PSC-PSOE), Juan Manuel García Casañas (PP) y Narvay Quintero (CC) participaron hoy en la tertulia de La Mañana de COPE Canarias. Analizaron la gestión de residuos ganaderos y la inexistencia de infraestructuras para el tratamiento de estos subproductos del sector primario.

Todos han coincidido en que es un problema grave que las administraciones públicas no han abordado en los últimos veinte años. Sin embargo, la normativa europea avanza hacia un ciclo de economía circular, en el que los residuos sean valorizados y reutilizados como nuevas sustancias útiles.

Puedes escuchar la tertulia completa en el siguiente enlace: De 9 a 10: La Mañana en Canarias y de 10 a 11: La Mañana en Canarias.