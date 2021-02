Denuncian que no se está dejando salir de Canarias a inmigrantes con papeles en regla

Marita Quinzaños, abogada de inmigrantes ilegales llegados a Canarias, ha denunciado en los micrófonos de COPE Canarias que se está discriminando a las personas de origen africano, ya que no se les permite salir de Canarias a pesar de tener todos los documentos necesarios para ello.

“Se está produciendo una ilegalidad por parte de las autoridades policiales”, señala. Según la abogada, esta limitación de la movilidad solo se está llevando a cabo con los inmigrantes de raza negra o magrebíes, “no creo que esto esté pasando con los solicitantes de protección internacional de Venezuela, conozco a amigos que no están viviendo este problema”.

Marita Quinzaños entiende así que se califique a Gran Canaria como “una isla cárcel”, ya que ella misma solicitó toda la documentación necesaria para que sus dos representados pudieran viajar a la Península legalmente y se les ha negado el paso. “Fui al Puerto con la declaración responsable por el covid, un documento identificativo con foto, el pasaporte en vigor, el NIE temporal y el documento que expresa que han solicitado protección individual y llamaron a la Policía”.

Según la abogada esto incurre en una discriminación, ya que con toda esta documentación deberían dejarlos viajar libremente por el territorio español, ya que si no tienen una orden judicial o están en un CIE su movilidad por el país no está restringida. “Desde que ven que son africanos dicen que tienen que cotejar los documentos con un superior. Es porque tienen la orden de no dejarlos salir”, asegura.

Marita Quinzaños denuncia que estas personas “tienen todo el derecho a moverse por el territorio español”. “Querían viajar porque tienen familia en Barcelona y tenemos un documento que verifica que se van a hacer cargo”.

La abogada ha insistido en que “esto va a tener consecuencias a nivel europeo”, ya que se están limitando los derechos humanos de estas personas que, además, han solicitado protección internacional. “Es algo gravísimo”.