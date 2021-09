Denuncian la falta de limpieza en la capital grancanaria: “La solución, que se contrate a más personal"

Quién camine por la mayoría de las calles de Las Palmas de Gran Canaria habrá notado una falta de limpieza en algunas de las principales vías. Además, los trabajadores denuncian su situación laboral y la falta de comunicación por parte del consistorio capitalino.

Esto se traduce en que, si no hay un servicio óptimo, ni personal suficiente, no pueden llegar a limpiar todo lo que les gustaría. Marcos García, miembro comité de empresa de la limpieza viaria de Las Palmas de Gran Canaria ha denunciado en COPE Gran Canaria esta situación y ha insistido en que “a nadie se le escapa la situación por la que estamos atravesando. Este problema es por la nefasta gestión del servicio de recogida y limpieza que existe en la capital”.

Marcos García: “No han sabido estar a la altura de lo que esta ciudad necesita, ni tampoco han cumplido con aquellos objetivos marcados al inicio de la legislatura. Tenían que atender a una ciudad con cantidad de personal suficiente para que la limpieza tenga las condiciones de salubridad que debe tener la capital y un servicio acorde”.

Según relata Marcos García, “esta gestión comienza a fallar por el ERE donde son despedidos 187 trabajadores y por la paralización de dicha bolsa de trabajo. Falta personal y consecuencia de ello es la suciedad, porque no hay gente suficiente para recogerla.”

ALGUNAS ZONAS GESTIONADAS POR UNA EMPRESA PRIVADA

Marcos García, pide que esto se solucione cuanto antes ya que, en su opinión, la privatización del servicio no será la solución, porque ya existen zonas como Mesa y López, que son gestionadas por una empresa privada y “sigue igual de sucio”.

Señala que barrios que están gestionados por parte de empresas privadas también están sucios porque cada empresa tiene un pliego de condiciones.

Una ciudadana denuncia en las redes sociales la falta de limpieza en la calle Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria.

Este trabajador pide que no se privatice al sector pero que se busquen soluciones acordes a la situación, favoreciendo también a los trabajadores. “Eso quiere decir que se debe incorporar al personal que ha sido despedido y que se contrate a más personal”.

EL AYUNTAMIENTO HA PEDIDO VOLUNTARIOS PARA EL FIN DE SEMANA

Tras conocer que el consistorio capitalino ha hecho un llamamiento a los trabajadores del servicio de limpieza viaria para que se presenten voluntariamente al servicio este domingo, Marcos García, ha reaccionado en nuestros micrófonos señalando que “están llamando a gente que todavía no han cobrado la nocturnidad, ni las horas extra”.

Marcos García: “Están llamando al personal que todavía les quedan horas extras por hacer. AL personal no les importaría hacerlo voluntario, pero siguen sin pagar las horas extras, así que están reacios, no nos hubiese importado si se hubiesen sentado antes. Hubiésemos estado dispuestos en cubrir estos trabajos, pero no ha sido así. Desde marzo no se pagan ni las horas extras ni la nocturnidad”.

Concluye destacando que "cuando las calles están sucias se culpa al barrendero y no al que gestiona. Por eso el que debe de dar la cara es el que lo gestiona y también debe entender este problema es consecuencia de la falta de personal y se debe explicar el porqué de la situación".