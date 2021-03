Denuncian escasez de personal en Salvamento Marítimo en pleno repunte de la inmigración irregular

La Ruta Canaria es una de las posibilidades que tienen los inmigrantes irregulares para llegar a Europa. Sin embargo, es una de las más mortíferas del mundo por su complejidad, por las condiciones del trayecto en océano y por las distancias que hay que cubrir para intentar salvar vidas.

Estas condiciones dificultan la labor de Salvamento Marítimo, donde en muchas ocasiones se ven superados en las labores de rescate por contr en su cuerpo con unas condiciones precarias. Los sindicatos han denunciado que a pesar de que en cada embarcación cuenten con tres tripulante, "apenas hay una persona en la cubierta de la Salvamar, que es la que se tiene que hacer cargo de rescatar a los inmigrantes. Cuando llegan alrededor de 50 personas por patera, esto dificulta la labor hasta hacerla casi impracticable”.

Ismael Furió, Secretario de la Organización del Sector del Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo ha denunciado esta situación en nuestros micrófonos. “Estamos encontrándonos con condiciones límites que son provocados por las dificultades del viaje de la Ruta Canaria, que no tiene nada que ver con las rutas del Estrecho y del mar de Alborán”.

Denuncia el secretario del sindicato que aunque “el despliegue de medios en Canarias es bastante amplio, las plantillas de Salvamento Marítimo están en una situación muy precaria, que no da para cubrir las necesidades”.

DISMINUYE LA PRESIÓN MIGRATORIA Y RETIRAN EFECTIVOS

En septiembre y octubre de 2020 se reforzaron las plantillas de Salvamento Marítimo por la incesante llegada de pateras. Ahora que la presión migratoria ha disminuido, se han reducido los efectivos del cuerpo y vuelven a tener unas condiciones precarias.

Ismael Furió: “En en septiembre teníamos una situación sumamente precaria con solo un tripulante por cubierta. Así que después de varios meses clamando contra esto, el ministerio de Fomento puso refuerzos, pero solo para 30 días”.

Con ese descenso en las llegadas, ha supuesto la retirada de efectivos a pesar de que en los Presupuestos Generales del Estado se aprobara una asignación para la contratación de personal para estas labores. El sindicato ha denunciado que para la contratación de personal queda todavía un largo proceso y que no dan a basto.

“Estamos bajo mínimos viendo como cada día va repuntando la llegada de personas y no contamos con los medios humanos necesarios para afrontar esta situación. A la vista esta de todos como estamos de mal”, destaca.

MÉTODO DE LOCALIZACIÓN DE PATERAS EN CANARIAS

Para detectar las pateras que llegan a Canarias existen dos centros de localización en Gran canaria y en Tenerife donde están equipados con radares de búsqueda y son los encargados de la coordinación del rescate. Además sus principales fuentes de localización son los aviones y los helicópteros que disponen.

Samuel Furió: “Las unidades solo se desplazan cuando hay localización aérea por este mismo motivo. También tenemos los radares del SIVE, que se montaron en la anterior crisis migratoria para realizar precisamente esta detección de embarcaciones”.

Desde el sindicato aseguran que pese al número de medios y la preparación que disponen para este tipo de cuestiones, “los rescates y la localización es muy complicada”. ”Estamos buscando una aguja en un pajar tan grande como es el océano. El problema no es la falta de medios. Realmente a día de hoy el problema es que nos enfrentamos a una situación muy difícil de resolver”, sentencia.

Un problema que requiere por su dificultad una mayor asignación de personal, algo que contrasta con la inversión en medios materiales que se ha hecho. “Los canarios saben que en los puertos de cada isla hay un Salvamar. Estas unidades por mucho que se construyan y se invierta en ellas, no son funcionales sin el personal. Se pueden invertir esos 20 millones en drones para la detección y el salvamento que si no hay personal que los lleve no van a ser funcionales”, explica.

Samuel Farió: “No entendemos este afán de invertir en cosas que no son prioritarias, y que, pese a tener el dinero ya asignado, no se nos permita proceder a la contratación. No pedimos ni mas salario ni mas descanso. solo queremos más manos en la cubierta para poder rescatar a mas personas”.

En nuestros micrófonos también ha narrado que no hay rastro de la patera que hizo este mismo martes una llamada de socorro que fue recogida y denunciada por la ONG Caminando Fronteras. La dureza de la Ruta Canaria es uno de los motivos que hacen muy difíciles las labores de detección de estas embarcaciones y que ha dejado en lo que llevamos de año 34 muertes.