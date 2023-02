Denunciado un conductor que iba en sentido contrario con un coche en el techo en el Sebadal

Agentes de la Unidad de Mediación de Convivencia (UMEC) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria han identificado y denunciado a un conductor temerario que fue grabado en el polígono industrial de El Sebadal cuando circulaba en sentido contrario y cargando un coche en el techo de su vehículo.



Los agentes han aclarado que ambos vehículos pertenecen a un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT) encargado de la descontaminación y destrucción de los vehículos al final de su vida útil, por lo que el vehículo que llevaba el denunciado se encontraba en situación de baja definitiva y no podía ser conducido.



Además, la Policía Local comprobó que el vehículo conducido ya debía encontrarse descontaminado pero el citado centro no había cumplido con los plazos legales, lo cual ha sido denunciado y supone una infracción grave a la normativa sobre residuos, según ha informado este jueves.



Tras aclarar los hechos, los agentes han denunciado al conductor por cargar otro vehículo sobre el techo, circular en sentido contrario y conducir un vehículo que había sido dado de baja. Todas estas sanciones suponen una multa de 1.200 euros y la retirada de 6 puntos del permiso de conducción.



Además, los agentes han levantado acta y denunciado al titular del centro CAT por no haber realizado la descontaminación del vehículo en el plazo legal establecido, siendo considerado por ello un residuo peligroso y constituyendo una infracción grave sancionada con multa de 2.001 euros.