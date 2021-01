Denunciadas 15 personas en la Noche de Reyes de la capital grancanaria por satarse el toque de queda

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria procedió a denunciar a un total de 15 personas por no respetar el toque de queda establecido por las autoridades sanitarias en la Noche de Reyes.

Según ha informado el cuerpo policial capitalino , también se denunció a otras 5 personas por hacer botellón en la vía pública, cifras que continúan con la tendencia a la baja registrada en la Nochebuena y Nochevieja.

Desde la tarde de ayer, los agentes del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo-Unidad Especial (GOIA-UE) y las patrullas de la Unidad Nocturna Especial (UNE), desarrollaron un dispositivo de control de dichas medidas y detectaron algunos incumplimientos que han sido propuestos para sanción.

Un subgrupo del GOIA-UE inició el dispositivo policial durante la tarde de este martes recorriendo los puntos habituales de concentración de personas para prevenir el consumo de alcohol en la vía pública.

UNAS 67 DENUNCIAS POR NO LLEVAR MASCARILLA

Durante la jornada vespertina, un total de 67 personas fueron denunciadas por no llevar puesta la mascarilla y 7 establecimientos de ocio y restauración fueron denunciados por no cumplir con las medidas de prevención de la COVID-19.

Otro subgrupo del GOIA-UE continuó desarrollando las tareas de control durante la Noche de Reyes y registró tres botellones en los que 5 personas fueron denunciadas por consumir alcohol en la vía pública.

Asimismo, un total de 10 personas fueron denunciadas por permanecer en la vía pública durante el horario del toque queda.

También, los agentes procedieron a la detención de dos personas, un conductor por un delito contra la seguridad vial por alcoholemia positiva y otra persona por resistencia y desobediencia a agente de la autoridad.

Por su parte, el Centro Municipal de Seguridad y Emergencias (CEMELPA) dentro de las solicitudes de servicio para la Policía Local recibidas mediante los teléfonos 092 y 112, ha informado de que 40 consistieron en requerimientos ciudadanos a causa de ruidos causados por celebraciones familiares en los domicilios.

La Unidad Nocturna Especial colaboró asimismo en el control de las medidas de restricción deambulatoria, proponiendo a 5 personas para sanción por saltarse el toque de queda y procediendo a levantar acta y desalojar un local por incumplimiento del horario de cierre.