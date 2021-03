Denuncia una fiesta de cumpleaños de más de diez horas sin que acudiera la Policía

Mirian, una vecina de Las Palmas de Gran Canaria ha denunciado la situación que vivió recientemente en el edificio donde reside. Un vecino organizó una fiesta que duró diez horas, sin que nadie interviniera, a pesar del ruido.

Ocurría en la noche del sábado a domingo, cuando un vecino de la afectada celebraba su cumpleaños en su domicilio desde las 23:30 horas hasta las 9:30 de la mañana. Su vecina Mirian, su marido y su hija de dos años no pudieron descansar según relata.

La mujer asegura que su queja tiene que ver con la policía local de la ciudad, pues tras haberle pedido al vecino una primera vez que bajase el volumen de la música, y este haberse negado, Mirian llamó a la policía a las 5:30 de la mañana y la única respuesta que recibió es que lo comprobarían.

Mirian les había dado su dirección, pero no la letra del piso de su vecino y pensó que no aparecerían. Así fue, la fiesta siguió hasta las 9:30 de la mañana y la policía local no pasó por su casa.

La vecina sabe que están amparados por la Ley en cuanto a su descanso, “desde las 22h hasta las 8h se debe respetar y hacer el menor ruido posible, de ahí que llamase a la policía”. Asegura que en esta situación ha descubierto que el civismo hoy en día “brilla por su ausencia”.

Mirian recibió varios comentarios de apoyo en Facebook. Algunos de ellos le indicaban que llamase a la policía nacional ya que los locales no disponían de agentes en la calle a esa hora o que contactase con el 112 y ellos le redirigirían a la policía correcta.

Otros se quejaban junto a ella del poco civismo y la poca moralidad de algunos vecinos. No faltaron quienes le propusieron que hiciese ruido ella misma por la mañana durante un rato con un martillo y una tabla de madera para molestar al vecino “a ver si le gusta”.