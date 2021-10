Denuncia por los sueldos de los plataneros: “Si te quejas, ahí tienes la puerta”

Trabajadores de las plataneras de Canarias se han puesto en contacto con COPE Canarias para denunciar que cobran sueldos muy bajos y de que carecen de un convenio colectivo en su sector.

Francisco Jiménez, trabaja en una platanera de Arucas desde hace 12 años. Relata en COPE Canarias que “trabajar en una plantación es muy duro. Lo más duro es desojar, que es lo que estoy haciendo yo. Cargar las piñas al hombre también es duro, pero se acaba uno acostumbrando”.

Francisco Jiménez, un oyente, se puso en contacto con COPE Canarias a raíz de que las declaraciones de los plataneros canarios sobre que no pueden asumir que se fije un precio mínimo de venta para este producto.

Destacaba en COPE que “cuando lo escuche, se me hirvió la sangre. Se me hierve porque yo he estado en cooperativas, veo los precios de los plátanos, lo que cobramos nosotros y lo que cobran los empresarios. Me da coraje porque sé que ellos cobran las subvenciones y nos dicen siempre lo mismo: que no les da”.

Ahora mismo el percibe un sueldo de 940 euros por ocho horas de trabajo y nos cuenta que no existe un convenio colectivo para este sector ya que “son los dueños de las plantaciones los que deciden lo que vamos a cobrar”.

Francisco Jiménez: “No es justo. Si nos quejamos de nuestros sueldos siempre nos dicen lo mismo: ahí tienes la puerta; porque mañana ya tienen a otro”.

Además, insiste en que según la finca en la que trabajes tienes un sueldo u otro, ya que es el dueño el que se encarga de establecer lo que va a cobrar el trabajador.

“En cualquier finca que vayas a trabajar, no sabes lo qué vas a cobrar, porque no hay un salario establecido. Hay diferencia de unos 200 euros entre unas u otras. Por eso nosotros también nos tenemos que mover en función donde mejores condiciones tienen”, aseveró.

Concluye destacando que ha sufrido mucho viendo a sus compañeros palmeros con la erupción del volcán porque saben lo que están pasando. “Me ha dolido bastante lo que he visto con los trabajadores de La Palma. Me duele porque sé por las fatigas que pasan y lo duro que es. Además de las malas condiciones que hay para trabajar, la ceniza se te cae encima.