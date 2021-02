Denuncia un cambio de condiciones en su billete que le impide volar con su mascota

Xiomara González es una estudiante que actualmente se encuentra cursando sus estudios de doble grado en la universidad de Dublín. Se ha puesto en contacto con nosotros para denunciar que la compañía aérea con la que vuela de regreso a Gran Canaria le ha cambiado las condiciones de los billetes para viajar con su mascota.

Debido a la pandemia, ella quiere regresar a su ciudad natal, ya que como se encuentra finalizando sus estudios en Irlanda y debido a la pandemia, ya no le requieren su presencia física en el país. Nos cuenta que lleva semanas planteando su regreso a Gran Canaria y para ello compró billetes para trasladarse a la isla justo con su mascota.

Xiomara asegura que ella misma compró los billetes a conciencia y eligió la compañía aérea en la que su mascota fuese bienvenida. Asegura que tan solo le pedían el “documento pertinente y exigida por el comercio exterior y ganadero de España para su correcta exportación”.

Hasta aquí todo iba perfecto. Xiomara asegura que le informaron que tenía que llamar unos días antes de su vuelo para conocer qué documentación era la que debía tener encima, cuál era la tarifa para tenerlo ya planificado, etc.

Xiomara González: “Mi sorpresa llegó cuando me he enterado que la empresa ha cambiado sus términos y condiciones del billete y que mi mascota Joy ya no era bienvenida, por lo que no aceptaban el conejo a bordo”.

Es decir, ella tendrá que asumir un coste adicional de lo estipulado y hablado si quiere que su mascota entre en el avión o si no dejarla atrás.

Afectada: “Si no hubiese llamado, no se hubiese enterado de que mi mascota ya no es bienvenida en su aerolínea y hasta el día de hoy no me han ofrecido una solución”.

Asegura que está pasando por un momento muy difícil, que no le dan ninguna solución y pide que “se respeten los términos y condiciones que me ofrecieron a la hora de la compra de los vuelos”.

Concluye destacando que tampoco les han enseñando, ni ha visto en su página web la nueva normativa.“Donde explícitamente se recoja que tiene carácter retroactivo y que afecta a mis vuelos”.

Xiomara González: “Me he intentado hacer eco de este sucesos mediante las redes sociales para intentar llegar al mayor número de personas posibles. Espero que Iberia me ayude y me deje volver a casa”.