Se declara un incendio forestal el Valleseco

A primera hora de la tarde de hoy, en torno a las 16:45 se ha declarado un incendio en la zona del crespo en el término municipal de Valleseco, Gran Canaria. A pesar del calor las condiciones meteorológicas no son adversas al no registrarse viento, no obstante el lugar es de dificil acceso situación esta que dificulta las tareas de extición "es una situación de mucho barranco con muchísima veguetación; laurisilva y matorral" según asegura el Consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria Miguel Angel Rodríguez. En la zona trabajan 2 helicópteros; uno del Gobierno de Canarias otro de Cabildo Insular de la isla además de los equipos de Medio Ambiente y bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y se esperan más refuerzos con el objetivo de que el incendio no se propague

Los pilotos de los helicópteros aseguran que el fuego no tiene mucha intensidad pero el hecho de que el acceso sea complicado dificulta las labores de apagado.