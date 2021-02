¿Se deben celebrar este año eventos de Carnaval en Canarias ?

En esta época del año Canarias ya estaría comenzando sus eventos de carnaval por diferentes islas del archipiélago. Cada año se organizan diferentes galas llenas de color, purpurinas, disfraces y mucho ritmo. Esta fiesta de índole nacional e internacional, sobre todo en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, se han convertido en un evento de atracción turística y de alegría para los ciudadanos. Este año, debido a la pandemia, el Carnaval no será como lo conocemos hasta ahora y para ello se han organizado eventos virtuales.

Los concursos de murgas, de maquillaje corporal, comparsas o diferente grupo del carnaval, han pausado su agenda durante un año ante la evolución del virus en nuestras vidas. Por otro lado este año, algunos municipios del archipiélago canario, han organizado algunos eventos virtuales y programas televisados para poder sentir estas fiestas tan importantes para la sociedad canaria, a través de nuestras pantallas.

Entre las propuestas podemos encontrar: conciertos de orquestas virtuales, carrozas anunciadoras como las que vimos durante las navidades y eventos televisados. Se hacen con el objetivo de entretener y acercar estas fiestas a los ciudadanos, aunque sea a través de una pantalla. Una situación que ha suscitado cierto recelo entre la población, ya que consideran que este tipo de eventos, aunque sean virtuales, incitan a la población a que celebren fiestas clandestinas en viviendas y en diferentes municipios de las islas.

Entre los numerosos mensajes que nos llegaron a COPE podemos leer: "¿Pero qué motivos tenemos para celebrar nada?. Por los fallecidos y sus familias solamente. ¿En unos momentos de fase 3 es esto lo más normal?"

Otros se quejan de que no se debe fomentar el carnaval, ya que esto podría incitar a mucha gente a que se salten las medidas restrictivas: "Buenos días, lamento decirles que no se debe fomentar nada del Carnaval, no va a desaparecer, al igual que yo no puedo asistir a una procesión en Semana Santa y no va a desaparecer. Sentido común por favor".

Otro oyente considera que se debe destinar el presupuesto del carnaval para otros fines y que si no se puede celebrar pues que no se haga: "El carnaval es de calle y no se puede celebrar. Por supuesto que eso invita a suspender el mismo y destinar todo ese dinero/esfuerzo a lo verdaderamente importante, la sociedad que no tiene ni para comer".



Otros insisten en que las galas televisadas no interesan y que tienen un coste muy elevado: "¿Sabe el dinero que cuesta montar una gala?. La gala solo les interesa a los que la organizan, que son los de siempre".

Lo que todos coinciden es que este tipo de eventos, aunque sean televisados podría incitar a que algunas personas incumplan las medidas restrictivas impuestas por la propagación del coronavirus en las islas. "Pero desde luego estoy contigo que el hecho de que sea justo en la semana de carnaval incita a las fiestas, eso no quiere decir que no necesiten los niños descansar y los profesores también. ¿Estos eventos no incitará a las fiestas?".

Muchas reacciones y sentimientos encontrados con estas nuevas alternativas para un carnaval que estamos acotumbrados a ver y sentir en la calle.