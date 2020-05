"Debemos cuidarnos más de lo que nos obligan"

No es nada sencillo luchar contra un virus desconocido en muchos aspectos, lo único que sabemos es que es altamente contagioso, resistente y provoca afecciones respiratorias graves, sin embargo, también es posible que pase desapercibido y el huésped no sufra ningún síntoma. Ante esta incertidumbre, las medidas de seguridad deben ser máximas, sobre todo para aquellos sanitarios que están en primera línea de batalla contra la COVID-19. Los enfermeros y enfermeras del sistema sanitario se enfrentan a una situación muy complicada que nos ha cambiado la vida tal y como la conocemos, incluso cuando acabe el confinamiento nos tendremos que adaptar a la llamada 'nueva normalidad' para llegar a este objetivo, el gobierno de España ha presentado un plan dividido en 4 fases.

La medidas de control a la que estamos sometidos para evitar el contagio preocupa muchísimo al personal sanitario, la directora de enfermería del Hospital Perpetuo Socorro Prado Màrquez reconoce que la profesión que desarrolla conlleva un alto grado de contagio “nuestra labor es administrar cuidados, y para ello es imprescindible el contacto directo con los pacientes y en muchas ocasiones el cuerpo a cuerpo” la labor de los enfermeros ha sido reconocido por los doctores tal y como afirma a través de su cuenta de twitter, Albert Jauregui, director del departamento de Cirugía Torácica y Transplante de pulmón del Hospital Vall d’Hebron quien asegura que “los médicos somos los que curamos pero enfermería es quien hace el milagro.”

TEST A TODA LA POBLACIÓN

Una de las demandas más intensas de enfermería es la realización de test que certifiquen su contagio o no del virus. Según el servicio canario de la salud, el personal sanitario contagiado por coronavirus representa el 25,8% de las personas contaminadas en canarias, sin embargo más de la mitad del personal ya han sido de alta.

Según Prado “los test no dan la respuestas cerradas, no son SI o NO, se precisa una interpretación clínica dentro de cada contexto” para ello es necesario el trabajo del personal facultativo. El Hospital Perpetuo Socorro ha sido el único que ha realizado test a todos el personal sanitarioy no sanitario que compone la plantilla, incluyendo: administrativo, enfemeros, auxiliares, equipos de seguridad, limpieza y a todos los pacientes ingresados, lo que certifica que es un hospital COVID FREE

COMO SE PLANTEA AL FUTURO

Volvemos a la llamada 'nueva normalidad.' Cuando finalice la desescalada, probablemente entre mediados y finales de junio, la realidad no será igual que antes. Ya comenzamos a ver ejemplos de como nos condicionará el virus; por lo menos hasta que se logre un tratamiento eficaz y rápido, así no es descabellado utilizar mascarillas y guantes de forma continua y persistente durante nuestra rutina en la calle y puesto de trabajo, el distanciamiento social será obligado pero de complicada ejecución en una sociedad como la nuestra que está acostumbrada al contacto humano, nuestra relaciones sociales se verán alteradas hasta el punto de establecer nuevas estrategias para las relaciones interpersonales.

La jefa de enfermería de Hospital Perpetuo Socorro remarca que “debemos cuidarnos mucho mas de lo que os obligan” relatando el uso de mascarillas y su buen uso “para protegernos y proteger a los demáshay que colocarse adecuadamente la mascarilla, cubriendo desde la nariz hasta las barbilla, nunca olvidar el lavado y desinfección de manos.”

La lucha contra la COVID-19 se ha tomado muchas víctimas; demasiadas, por ello hay que ser diligentes y persistentes. El enemigo sigue en la calle y aunque ganamos batallas, hay que vencer la guerra. “Todos dependemos de todos” finaliza.