"No se debe estigmatizar a los drogodependientes"

Tomar conciencia de la importancia de prevenir los problemas de drogadicción de familiares, amigos o personas de nuestro entorno cercano es un paso más complicado de dar de lo que debería ser.

Detectar la adicción y saber dónde acudir son aspectos vitales para poder superar la pesadilla. Así, el director de la Fundación Yrichen, Juanjo Díaz, hizo especial hincapié, en primer lugar, en que los drogadictos no pueden ser estigmatizados por la sociedad: “Cuando se detecta esta problemática no se puede vivir como un estigma y no se tiene que sentir vergüenza por pedir ayuda. En muchas ocasiones, se percibe como algo vergonzoso tener que pedir ayuda para combatir la drogadicción”, aseguró.

Pérez aclaró que la única condición indispensable para poder ingresar en un centro de adicción a una persona atrapada por las drogas es que quiera ser ayudado: “Cuando la persona es mayor de edad no se le puede obligar. Tiene que ser voluntario el ingreso en un centro especializado. Es un recursos libre, gratuito y confidencial, pero si la persona no pone de su parte y no se conciencia de que necesita ayuda, poco se puede hacer”, declaró.

Por otro lado, el director de la fundación afirmó que “hay unidades de atención de drogodependientes en diferentes municipios, como los que tenemos nosotros en Telde, Gáldar, Vecindario o Arucas. Aunque la persona no quiera acudir, se ofrece a las familias un asesoramiento, siempre teniendo en cuenta que la garantía de éxito no existe”.

Pérez dejó una reflexión muy a tener en cuenta en relación a la triste realidad de las víctimas de las drogas y de sus familias: “Es la realidad de muchas familias y no es extraño ni infrecuente que la madre denuncie a su hijo. Hay que entender que la adicción está conectada con otros fenómenos como la exclusión social que afecta a familias sin recursos”.

Por último, animó a “cruzar datos entre los organismos responsables de estos casos para prevenir esta situación. Podemos mejorar en cuanto a pedagogía y a explicar los recursos y las opciones de ayuda”