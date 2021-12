Debaten el nuevo reglamento de las playas de la capital grancanaria

El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debatirá la aprobación definitiva del nuevo Reglamento Municipal de playas, que incluye entre sus novedades el establecimiento de zonas nudistas.



El articulado del reglamento introduce la posibilidad de practicar nudismo en las playas de El Confital, La Gaviota y Bocabarranco donde se habilitarán espacios mediante cartelería.



El articulado plantea la consideración de todas las playas como zonas libres de humo y la posibilidad de trasladarse en bicicleta por el Paseo de Las Canteras entre la 1 y las 8 horas, ha señalado este miércoles el concejal de Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez, en un comunicado.



Además, la nueva normativa obliga a planificar de manera estratégica la gestión de las playas de manera individualizada, pública y con un control de evaluación, en un documento que "actualiza y adapta" la actual ordenanza, vigente desde hace 16 años, a las "nuevas exigencias jurídicas y a las demandas sociales, económicas y ambientales de las playas y el litoral de la ciudad".



El texto se sostiene en un proceso participativo que llegó a 5.000 personas y que permitió la presentación de unas 300 propuestas, en la primera fase de puesta en común con la ciudadanía, y 30 alegaciones tras la aprobación inicial por el pleno el 22 de diciembre de 2020.



El reglamento pivota sobre tres pilares fundamentales: sostenibilidad, gobernanza y seguridad, y busca un equilibrio entre el medio natural con el ocio ciudadano, el deporte, la movilidad y la actividad turística.



Entre las medidas destaca la consideración de la huella de carbono cero, la elaboración de planes de gestión para cada una de las playas, que serán públicos y contarán con un sistema específico de control y evaluación con planificación estratégica plurianual.



También aborda un sistema de información, investigación y seguimiento de los arenales, con especial atención a la Zona de Especial Conservación de la Bahía de El Confital.



Además, contendrán las líneas de intervención necesarias para abordar la promoción del desarrollo sostenible, económico, turístico, audiovisual, cultural, social y ambiental; la accesibilidad universal; la innovación y digitalización y la difusión de la cultura de mar y los valores naturales del litoral y sus playas.



Como norma general para todas las playas, no se permite la tenencia, estancia y tránsito de perros y animales, aunque el reglamento no cierra la posibilidad de que puedan establecerse alguna playa o tramo de ésta como zona expresamente autorizada para animales de compañía.



Otra de las novedades es la consideración de las zonas para personas con movilidad reducida, de uso exclusivo para estos colectivos de personas.



El reglamento amplía la zona de protección de las especies marinas y como novedad extiende la prohibición de la pesca en todas sus modalidades en toda la zona de baño en la Playa de Las Canteras, toda la zona comprendida entre la orilla y la línea exterior de La Barra, sumergida o emergida, incluyendo su prolongación hasta Los Muellitos.



También está completamente prohibido el marisqueo.



En cuanto a la pesca con caña se permite únicamente en Las Canteras, en la zona de Los Muellitos, fuera de la zona de baño y en el tramo comprendido entre La Puntilla (esquina de la calle Mary Sánchez) y El Confital (plaza de Pepe Limpia Botas), con la excepción de Los Nidillos y el Torreón.



En la Playa de Las Alcaravaneras se puede pescar con caña en las zonas de los espigones del Real Club Náutico de Gran Canaria y del Muelle Deportivo-Varadero hacia afuera de las zonas de baño y, en toda la playa, entre las 20:00 horas y las 9:00.



En la playa de La Laja se permite la pesca con caña, excepto en las piscinas, desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo a lo largo de toda la playa, excepto los domingos y festivos, en los que se limita el horario, entre las 20:00 y las 9:00 horas. Desde el 1 de junio al 30 de septiembre se permite solo en la zona del espigón y en la Baja de La Laja hacia afuera de las zonas de baño y en el resto de la playa entre las 20:00 y las 9:00 horas.



En las playas de El Confital y San Cristóbal, de manera general, solo se podrá pescar fuera de las zonas de baño aunque se abre la posibilidad de mediante resolución establecer horarios y zonas, debidamente señaladas.



En cuanto a la práctica de actividades en la zona seca de la arena solo se permite la práctica libre de vóley playa, futvóley, fútbol playa, tenis playa, volado de cometas, frisbee y cualquier otra análoga, en las zonas y horarios expresamente indicados por el Ayuntamiento en cada una de las playas.



En las zonas de baño, la práctica libre de actividades deportivas como surfing, buceo, canoas, kayak, longboard, natación en grupos, pádel surf, snorkel o cualquier otra análoga se harán, en todo caso, evitando molestias y riesgos al resto de usuarios y bañistas.



Como novedad en el agua se permite la práctica deportiva del kitesurf o windsurfing dentro de la Barra en Las Canteras en condiciones «especiales» de temporal o fuerte marejada. Fuera de estas condiciones tampoco se permite en todas las zonas de baño.



El reglamento hace una especial mención a la práctica del surfing y el respeto al código internacional del surf que alude, entre otras cuestiones, a la preferencia sobre la ola, la entrada en el pico, la comunicación o la no obstaculización, a fin de garantizar a los surfistas el máximo disfrute, seguridad y buena convivencia.



El uso de canoas, kayaks o similares, así como las tablas de pádel surf de manera individual se autoriza en la playa de Las Canteras cuando se realice lo más alejado de la orilla y lo más cerca de La Barra y en dirección paralela a la misma. En el caso de la navegación de estas modalidades en grupos de más de 5 personas o artefactos, se deberá solicitar autorización expresa.



Tanto estas actividades como la práctica del buceo y snorkel no se permiten en horario nocturno, salvo autorización.