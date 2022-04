La construcción del esperado Siam Park va cogiendo forma. El ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha dado el paso previo para la concesión de la licencia municipal de obras y la posterior instalación del ansiado parque acuático.

Así, la alcaldesa del municipio sureño explicó en los micrófonos de COPE Canarias lo que supone desatascar una situación que se alarga demasiado en el tiempo: “Ya queda menos para un proyecto que, más que nunca, es necesario, que será un motor de atracción y que generará economía y empleo. Estamos ilusionados y hemos superado cada piedra, jurídicamente hablando, en el camino”.

La creación del parque acuático en el solar de El Veril en el sur de Gran Canaria provocará el relanzamiento del sector turístico, toda vez que “serán muchos los turistas locales, nacionales e internacionales que van a venir para disfrutar, primero, del parque y después de todo lo que conlleva la isla”, resaltó Narváez.

El proyecto constará de tres partes: un hotel, el parque acuático y una zona ajardinada y, previsiblemente, en verano se otorgará la licencia de obra para que esté acabado en un plazo no superior a los dos años: “La gente ha esperado tanto que se creen que es muy a largo plazo y, si no hay obstáculos muy grandes, que espero que no, en dos años lo tenemos, porque no supone mucha obra”, aseguró la alcaldesa, quien añadió que “la gente mayor se pregunta si sus nietos lo verán...”.

Sobre el compromiso y la voluntad de apostar por el proyecto demostrado por la familia Kiessling, Conchi Narváez, dijo que “nos preocupaba que la empresa, harta de la falta de voluntad política y de que apareciera una denuncia a cada paso que daba...pero la familia Kiessling no ha tirado la toalla y siempre ha existido un compromiso muy fuerte por las dos partes”.

Por otro lado, en relación al futuro de la cementera de Santa Águeda, la alcaldesa de San Bartolomé comentó que “estamos a la espera de lo que informe el Gobierno de Canarias en relación a la prórroga. Durante años ha sido compatible la industria, el turismo y la parte residencial y me gustaría que se ampliara esa concesión. La empresa dice que si no lo pueden hacer por mar, lo harán a través de la carretera con lo que eso conlleva de camiones, contaminación, tráfico y deterioro de las carreteras”.