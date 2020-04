Daniel Cuadra, 40 días confinado con síntomas de coronavirus, pero no le hacen el test

Daniel Cuadra lleva con malestar desde el 28 de febrero. Él asegura que tiene síntomas relacionados con el covid-19 desde ese día, aunque no le han realizado la prueba para garantizar que está contagiado. “Me he llegado incluso a quedar sin olfato, sin gusto, he estado con diarreas, bronquitis y con fiebre y, en algún momento, he tenido incluso falta de aire”, apuntaba. Sin embargo, los protocolos no han permitido que se le confirme si es positivo en coronavirus o no.

El afectado asegura que los profesionales del Servicio Canario de la Salud le han atendido perfectamente y han hecho todo lo posible con las herramientas de las que disponen. Sin embargo, debido a los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad no pueden realizarle la prueba de coronavirus porque la placa que le hicieron no mostraba neumonía.

Daniel Cuadra asegura que ha perdido más de 12,5 kg en estos cuarenta días y nadie ha sabido decirle el por qué.

“Desde el 29 de febrero estoy de baja laboral, no puedo ir a trabajar”. Él es comercial y mantiene contacto normalmente con cerca de 300 personas al día, por lo que podría ser un foco de contagio. Pero para las administraciones esta no es razón suficiente para hacerle una prueba que confirme el coronavirus.

“La primera vez que acudí al hospital -el 28 de febrero- me diagnosticaron faringitis aguda, pero seguí empeorando”, aseguraba el afectado. Además, insiste en que él vive solo en su vivienda en Arucas, ya que su pareja reside en otra isla y el resto de familiares que tiene son mayores y tienen patologías, por lo que desde que empezaron los síntomas no han podido atenderle ante el riesgo de contagio.

La analítica común y las imágenes de la radiografía de pulmones que había solicitado su médico de cabecera eran normales. Sin embargo, el 14 de marzo empeoró su situación, ya que "casi no podía respirar" y decidió acudir nuevamente -y tras consulta médica- al Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria.

En el centro le indicaron que las pruebas no manifestaban que pudiera ser coronavirus, por lo que los protocolos no indicaban que se le tuviera que realizar la prueba para confirmar el virus ni el ingreso hospitalario, ya que se descartaba la neumonía. Sin embargo, la doctora de atención primaria que atiende a este paciente desde el primer día le imponía, ese mismo día, el aislamiento domiciliario preventivo.

“Llevo más de 30 días aislado”. Esto conlleva que sean sus familiares los que vayan a hacerle la compra y que no pueda sacar la basura, “he llegado a tener hasta 16 bolsas de basura en casa”.

Aun así, su estado no ha presentado mejoría. “Sigo sintiéndome enfermo”. Por ello, la doctora que lleva su caso ha puesto en conocimiento de Gerencia de Atención Primaria la situación para que acudan a su vivienda a hacerle el test del covid-19. “Me dijo que me llamarían, y todavía no he recibido noticias”, aseguraba.

Daniel pide que se le realice la prueba, ya que necesita saber si puede ser atendido por otros familiares. “Lo estoy pasando muy mal”. Él quiere saber si la sintomatología que está sintiendo se debe al coronavirus o a otra patología.

“He tenido dos recaídas, he tenido fiebre. Casi no he tenido fuerzas para salir de la cama. Ha habido días que solo he podido levantarme a coger un vaso de agua y los medicamentos”. Para Daniel el problema es no saber qué le ocurre para poder así ponerle solución.