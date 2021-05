Dan cita para noviembre en servicios sociales a una familia sin trabajo y con dos hijos

El reparto de alimentos para las personas más desfavorecidas continúa siendo una ayuda que muchas personas demandan en Canarias, a consecuencia de la crisis económica desatada por la pandemia. En los micrófonos de COPE Gran Canaria, José Francisco Florido, un jubilado que colabora con una ONG en Schamman, pide más empatía a los políticos y denuncia que continúa aumentando el número de personas que necesitan esta asistencia.

Florido asegura que desde que empezaron los ERTE, se duplicó el número de familias que demandan ayuda, cuyo número sigue aumentado. Cuando no hemos alcanzado la mitad de este mes de mayo, otras cuatro familias han llamado a su puerta, pidiendo alimentos.

Pero no solo familias, también personas que viven solas, como, por ejemplo, un hombre, vecino de Schamman, sin recursos y que ya no tiene agua ni luz, al que están viendo cómo pueden socorrer. “Hay otras muchas casuísticas, asegura, como gente que mira los contenedores, junto a los supermercados e incluso hay quien no acude a ongs como Cáritas por vergüenza”,

Frente a este panorama, este voluntario se queja de la reacción de las instituciones y pone como ejemplo la falta de rapidez y agilidad para dar respuesta a una familia con dos hijos en el paro, con una situación urgente de ayuda y a la que han dado cita en servicios sociales del consistorio capitalino, para el mes de noviembre.

Considera que el mayor problema que tienen en este ámbito son las trabas administrativas que les ponen, pero excusa a los trabajadores sociales, sector en el que demanda más profesionales, debido al elevado número de bajas que se están produciendo por cuadros de estrés.

Florido pide a los políticos que primero sean humanos y que si tienen dinero busquen la solución para gastarlo en este ámbito social.