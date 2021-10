¿Cuáles son los síntomas de alarma que indican que puedo sufrir un infarto?

José María Saavedra, jefe de Cardiología de Vithas Las Palmas, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, que no cumplir con los hábitos de vida saludable responde a la principal causa de mortalidad en las islas, representando el 49% de todos los fallecimientos, según datos recogidos en el primer semestre de este año.

El especialista ha advertido que es esencial luchar contra los principales factores evitables de riesgo de enfermedades cardíacas tales como: la vida sedentaria, el tabaquismo, el colesterol, la diabetes o la hipertensión.

“Puede haber señales de alarma o no a la hora de sufrir un infarto”. Entre la sintomatología destaca el cansancio, la fatiga fácil, el dolor en el pecho, la sensación de palpitaciones, mareos y subidas de tensión y trastornos en el ritmo cardíaco. “Si tenemos cualquiera de estos síntomas y pensamos que podría derivar en un infarto debemos acudir a Urgencias”.

Asimismo, el jefe de Cardiología ha advertido que con la pandemia del coronavirus y el miedo a acudir a centros sanitarios se retrasaron diagnósticos urgentes. “Ha habido una serie de cambios de hábitos por el covid. Por el temor y el confinamiento no se acudía a tiempo a los centros sanitarios”.

También se registraron las cifras más bajas de infartos en los hospitales canarios, un dato que no es positivo, ya que según el doctor Saavedra, no se redujeron los casos. “Había los mismos casos, pero la gente no salía de sus casas”.

José María Saavedra destaca que es esencial acudir a realizarse revisiones por patologías cardíacas a partir de los 45 años. “A mayor edad, más probabilidad de padecer estas afecciones”. Por ello, insiste en que acudir a partir de la mediana edad a las consultas es esencial para detectar irregularidades. En el caso de tener síntomas o enfermedades que puedan establecerse como factor de riesgo sería necesario antes.

El doctor Saavedra advierte que, la clave para evitar este tipo de afecciones, teniendo en cuenta que existe un porcentaje genético que no se puede evitar, es llevar un estilo de vida cardiosaludable. “No fumar, ya que este es el primer factor de riesgo modificable; también la alimentación es fundamental, dietas con menos calorías y evitando carbohidratos procesados, así como la comida rápida. Por último, evitar el sedentarismo, llevar a cabo actividad física de 20 a 60 minutos 3 días por semana es esencial”.

Con estos hábitos se mantendrá un mejor peso, mejores cifras de tensión y se podrá controlar la diabetes del adulto. Otro factor complicado, según el jefe de Cardiología, es el estrés, pero cuesta más controlarlo. “En nuestra mano está evitar también más problemas y, con ello, mejorar nuestro estilo de vida”.