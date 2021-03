Cruz Roja: “Solo volverán al Canarias 50 con el permiso del Ministerio”

Los 64 migrantes que duermen en la calle desde este fin de semana tras abandonar el Canarias 50, podrán volver a ese emplazamiento, siempre que el Ministerio lo autorice.

En nuestros micrófonos Xavi Díaz, técnico de Emergencias de Ayuda Humanitaria de Cruz Roja, se defendía de las críticas vertidas a la organización sobre la posible expulsión de los migrantes del Canarias 50. “Lo que ha ocurrido realmente es que ellos han abandono de manera voluntaria el Canarias 50, a pesar de que les advertimos que esta postura conlleva que salgan del programa”.

Desde Cruz Roja aseguran que una vez que abandonan el Canarias 50, no pueden volver, a no ser que cuenten con un permiso del Ministerio que diga lo contrario. También aseguran que ellos durante el día tienen la libertad de entrar y salir cuando quieran del campamento de siete de la mañana a diez de la noche.

LOS INMIGRANTES ABANDONARON EL RECINTO POR VARIAS RAZONES:

Según el técnico de Emergencias de Ayuda Humanitaria de Cruz Roja, los inmigrantes abandonaron voluntariamente el Canarias 50 tras conocer que iban a moverlos de ubicación dentro del propio recinto. La intención es construir unos módulos para mejorar sus condiciones de habitabilidad.

Xavi Díaz: “Ellos pasarían de las carpas a unos módulos prefabricados, pero había que trasladarlos a otras carpas que estaban a 10 metros porque el lunes empezaban las obras de esos módulos. Ellos no quisieron hacer esos traslados por el sentimiento de frustración que sienten . Por eso empezaron a increpar y a faltar el respeto al personal de Cruz Roja”.

Nos relata que algunos de algunas de las personas que abandonaron el emplazamiento llevaban desde el 16 de enero, por lo que muchos tienen un sentimiento de frustración ya que no se pueden mover a la Península”.

El técnico en emergencias apunta en COPE que fue en ese momento cuando “ellos voluntariamente eligieron coger todas sus cosas y abandonar el Canarias 50. Se les advirtió uno a uno que esa decisión era errónea y que les llevaba a una serie de planteamientos como los que hemos vivido”.

“Les dijimos que no cometieran ese error de abandonar el recurso porque aquí tienen alimentación un techo, una serie de condiciones que les va a llevar o no (porque no es competencia de Cruz Roja) que les dejen moverse”, añade.

EL MINISTERIO ES EL QUE READMITE A LOS INMIGRANTES

Desde Cruz Roja aseguran que ellos no tienen ninguna potestad para decidir si ellos están o no dentro del programa alojativo. Según Xavi Díaz, las personas que quieran volver al Canarias 50, lo que deberían hacer es presentar en sus sedes un papel para que el ministerio les readmita o no la entrada

Xavi Díaz: “Ayer había gente presentando el papel en el Canarias 50, pero aquí no podemos hacer ningún registro. Se deben desplazar a alguna de nuestras sedes para oficializarlo. Ese documento se tiene que registrar y después es el Ministerio el que decide”.

Desde Cruz Roja insisten en que “ellos no tiene la potestad para admitir o des-admitir a alguien de un programa. La potestad es del Ministerio. Cualquier persona que es expulsada o que abandona el programa, la única solución que tiene es que el Ministerio lo readmita”.

Concluye destacando que “las normas que tienen establecidas en el Canarias 50 son las de velar por tener un ambiente lo más cordial y amable posible entre todos. Sobre todo se lo humano entre los usuarios y con todo el personal de Cruz Roja”.