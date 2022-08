Críticas de USPB a Josué Íñiguez: "Me ha defraudado...no hemos cometido ningún delito"

El conflicto entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y los bomberos de la capital sube de tono con la querella presentada por la corporación local sobre nueve agentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento por coacciones, injurias y daños a los bienes.

Daniel Ojeda es el delegado sindical de USPB y, en declaraciones a COPE Gran Canaria, recordó el origen de sus reivindicaciones “Después de siete años, todo sigue igual. Seguimos con ropa caducada, camiones estropeados y concursos bloqueados. Cuando decidimos plantarnos con las mal llamadas horas extras para visibilizar el problema, se han visto las carencias en la calle y lo que hacen es cerrar dos parques. Hay retraso en la respuesta hacia el ciudadano y yo no me siento seguro si mi ropa no cumple con los requisitos de seguridad”, señaló.

Ojeda se refirió al acto vandálico que acabó con las taquillas de cuatro compañeros rociadas con lejía y a las pintadas que aparecieron en las tres sedes de bomberos contra la jefa del servicio, Rosa Rodríguez: “No comparto las pintadas ni las defiendo y tampoco el acto contra las taquillas de los compañeros. No sabemos quiénes son y si lo supiera, yo sería el primer en denunciarlo. Lo peor de todo es que haya división entre los compañeros”, aseguró.

Asimismo, el representante sindical desmintió que hubiera mandando un mensaje de wasap al concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, amenazando a la jefa del SEIS: “Si el mensaje es una conversación privada después de tres años de pedirme favores, es una falta de respeto grave. No hay mensaje en tono amenazante y se desmontará en la querella. Josué Íñiguez me ha defraudado como persona. El mensaje que le mando es después de que nos acuse de acoso en la televisión y en ese mensaje le digo que si le parece bonito denunciarnos y que eso hará que la negociación sea más dura. Si eso es un insulto, ya no sé que puedo decir”.

Por último, insistió en que que “no he visto ningún delito ni he visto un solo tuit ofensivo, solo opiniones sobre la mala gestión y cómo nos tratan. Dos abogados penalistas nos dicen que no ven indicios de querella en lo que presenta el Ayuntamiento”.