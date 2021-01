Críticas al cese de Salvador Illa: "En vez de en las siglas del PSC, debería pensar en las PCR"

El Partido Popular en Canarias no ha escatimado críticas al cese de Salvador Illa para convertirse en el candidato del PSC en las elecciones catalanas. Su portavoz en esta materia, Míguel Ángel Ponce, ve este paso con preocupación, remarcando que es el único ministro de Europa que se va por motivos electorales. “Ahora pensar en unas elecciones en plena tercera oleada con unos datos muy preocupantes, con hospitales de muchas comunidades colapsadas, es un despropósito”.

Cree que en vez de pensar en votos, debería estar pensando en cómo conseguir vacunas y en vez de pensar en las siglas del PSC, debería pensar en siglas como las PCR. Illa se va sin comparecer ante el Congreso para dar cuenta de su gestión, para meterse en una campaña en una comunidad autonómica que según Ponce, “tiene una clara mala evolución, con hospitales en importante colapso sanitario y es preocupante e inaceptable que esto ocurra”.

Según el también neumólogo del Hospital General de Gran Canaria Doctor Negrín, Illa pasará a la historia por pedir a Madrid que se confine con unos datos que son mejores que los que tiene actualmente Cataluña, “en donde no le importa forzar unas elecciones cuando el resto de partidos están pidiendo que se retrase. Es preocupante que un ministro de Sanidad haga estas cosas”.

También criticaba a la que ha sido la mano derecha de Salvador Illa hasta ahora, Fernando Simón, de quien asegura que no para de contradecirse. “Un día dice que las mascarillas no valen y otro sí, que la cepa británica no nos va afectar y otro que sí y que los test y las mascarillas que se compran en nuestro país son adecuadas, pero que luego se demuestran con el tiempo que son falsas”.

La grancanaria Carolina Darias suena como la principal candidata a la hora de sustituir a Salvador Illa al frente del ministerio de Sanidad.