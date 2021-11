La crisis del transporte alerta al turismo de Canarias: “Me preocupa que no haya aviones suficientes”

El problema logístico que se está experimentando a nivel mundial debido a la reactivación de la economía y la crisis en el transporte está haciendo peligrar el abastecimiento de materias primas y algunos productos en determinadas zonas. Algunos importadores comentaban ya que las empresas que no sean previsoras podrían quedar desabastecidas de cara a la Navidad y el turismo no está exento de este problema.

Los hoteleros canarios se han mostrado preocupados por esta problemática. Insisten en que las dificultades que se viven a nivel mundial en el aumento de la inflación extraordinario y en la tardanza en el reparto y transporte de materias primas también influye en el sector aeronáutico. “Los aviones van al calor del que mejor les pague y a día de hoy los mercados que mejor están pagando no son los europeos”, advierte José Alba, consejero comercial de Lopesan.

Alba insiste en que Asia y América están demandando una gran cantidad de transportes y son mejores pagadores. “Ya no va a depender de la intención de compra, de que la gente no quiera venir, sino de que no haya aviones suficientes”.

Los hoteleros esperan que en 2022 la situación se normalice y la reactivación económica pueda ser completa. Destacan que es necesario volver a la normalidad para recuperar la situación y las cifras de llegada de turistas de 2019.