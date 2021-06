La covid triplica la asistencia psiquiátrica en niños y jóvenes: “Un niño no tendría que pensar en morir”

Sabrina González, jefa del Servicio de Psiquiatría infanto-juvenil del complejo hospitalario universitario Materno-Infantil, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria, en una entrevista con Javier Benítez, que en estos momentos se encuentran recogiendo datos de 2020 y los primeros meses de 2021. Sin embargo, ya han constatado que se ha triplicado la asistencia hospitalaria y ambulatoria de niños y jóvenes en la planta de psiquiatría tras la pandemia.

“Con la situación de la pandemia vemos que la edad de los pacientes psiquiátricos es cada vez más joven”. Según la experta, antes las chicas con trastornos alimenticios solían rondar los 16 años y ahora están ingresando con 12 años. “La situación covid ha generado factores de riesgo importantes que han producido una patología mental en niños y adolescentes”.

Sin embargo, Sabrina González ha destacado que este no es el único trastorno mental que están tratando en el hospital. Ansiedad, depresión e, incluso, tendencias suicidas, atienden día a día en la planta de psiquiatría infanto-juvenil. “Se me parte el alma”, insiste. Aunque destaca que siempre piensa en cómo puede ayudar a estos menores para que puedan volver a tener una vida normal.

“Un niño no tendría que pensar en morir”, advierte. Por ello, la jefa del servicio señala que es esencial que se atajen los problemas desde el principio. “Hay que hacer visible la enfermedad invisible”.

Sabrina González indica que la sociedad siempre cree que los menores no pueden enfermar y, menos, con trastornos mentales y esto es un error. “La enfermedad no entiende de edad”. Según la experta, más de 50% de las enfermedades en niños y adolescentes no están bien curadas porque los padres entienden que “no tienen nada”.

Desde la población en general, según la experta, lo que podemos hacer es trabajar más la empatía y entender que el otro está sufriendo, aunque no podamos verlo. “Es una enfermedad que no se ve, pero se sufre”. Y la pandemia ha recrudecido mucho más los casos.