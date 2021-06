El consumo de tabaco es un factor de riesgo para tener covid grave

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado este lunes, en el Día Mundial Sin Tabaco, que el consumo de tabaco es un factor de riesgo para tener las formas más graves de la covid-19.



Todos los fumadores deberán añadir este motivo para tomar la decisión de dejar de fumar, destaca Sanidad en un comunicado, en el que precisa que en el archipiélago fuma el 26,2% de la población mayor de 16 años.



Según la Encuesta de Salud de Canarias (2016), en el archipiélago fuma el 28,7% de los varones y el 23,7% de las mujeres, en cifras absolutas son 252.000 fumadores y 214.000 fumadoras (466.000 en total).



El tabaquismo es un factor de riesgo para tener formas más graves de covid, tener más probabilidades de necesitar un ingreso en una Unidad de cuidados Intensivo (UCI) y, una vez ingresado en UCI, tener más riesgo de morir.



En exfumadores estos riesgos son menores que en los fumadores actuales pero muy superiores a la de la población no fumadora de sus mismas características.



Por lo tanto, con vistas al futuro, la mejor decisión vuelve a ser dejar de fumar cuanto antes.



La nicotina contenida en el tabaco es sumamente adictiva y el consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como de más de 20 tipos o subtipos diferentes de cáncer y muchas otras enfermedades debilitantes.



Cada año se registran más de 8 millones de muertes relacionadas con el consumo de tabaco.



El problema es de tal magnitud que la OMS ha señalado que el tabaquismo ya no depende de las autoridades sanitarias sino de las autoridades de los Estados, agrega la nota.



El consumo de tabaco es perjudicial en cualquiera de sus formas, ya sea cigarrillos convencionales, pipas, puros y puritos, cigarrillos electrónicos, pipas de agua y también los nuevos dispositivos de tabaco sin combustión.



El Día Mundial Sin Tabaco 2021 tiene como lema Comprometerse a dejar el tabaco, con iniciativas que favorezcan el compromiso de aquellos fumadores que quieran liberarse del tabaco.



La primera de ellas se basa en proporcionar información veraz sobre los riesgos del consumo y sobre las posibilidades de dejarlo. En este sentido, las campañas institucionales de promoción de una vida sin tabaco que se han llevado a cabo en Canarias desde hace años se presentan como una fuente veraz y creíble de información.



Desde 2014 en Canarias se desarrolla el Programa de Atención al Fumador de Canarias (PAFCAN), que se basa en la capacitación técnica de los profesionales del Servicio Canario de la Salud para tratar al paciente fumador.



Durante la pandemia de la COVID-19 se han habilitado medidas más restrictivas de consumo en espacios al aire libre, como las terrazas, por el riesgo evidente de transmisión al quitarse la mascarilla para fumar y permanecer el virus suspendido en el aire más tiempo en el humo del cigarrillo.



Esta medida, junto con no deambular por las calles fumando y el respeto a una distancia en las entradas de lugares en los que no de puede fumar, como centros sanitarios o educativos, y parques infantiles no siempre han sido bien comprendidas.



Sin embargo, resalta Sanidad, habilitan zonas sin contaminación y ayudan a los que quieren dejar el tabaco a no recibir estímulos para fumar y disfrutar de los efectos de su decisión.