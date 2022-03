Consumidores, sobre el precio de los alimentos: "Ni carne ni pescado ni un potaje en condiciones"

La Cadena COPE Canarias ha salido a la calle para hablar con los ciudadanos de Gran Canaria y preguntarles sobre la situación actual de los precios en las materias primas y como estos están afectando a la población. Cabe destacar que Canarias ya era la cesta de la compra más cara de España antes de la pandemia.

Todos los entrevistados coincidieron en que hay una subida generalizada de los precios, sobre todo en la carne, el pescado, los huevos y la leche, en las grandes superficies, no en los mercados tradicionales. No obstante, hay personas como Delia, parada y con 3 hijos, que no puede comprar carne o pescado. Viven con los mil euros de sueldo que tiene su marido.

Delia es pesimista sobre una hipotética bajada de los precios, no cree que los políticos realicen la reducción de impuestos que se pide por parte de la ciudadanía y espera que al menos finalice la guerra para que, al menos, los precios se estabilicen.

No solo hemos preguntado a los ciudadanos, también con hosteleros de la zona para ver cómo afrontan la subida de los insumos. Por norma general no se ven obligados a subir precios de momento, pero son conscientes de que ese momento llegará y esperan que la clientela sea consciente de que lo hacen para poder sobrevivir.

Hay dos cafeterías en concreto que si se ven obligadas a subir el precio de sus productos. La primera de ellas es Aroma Café, que se encuentra en el Mercado Central. Carla regenta este lugar y dice que esta subida se debe a que se encuentran ligados a Café Sol, una empresa mayor, y que esta es quien marca los costes. Donde más se nota es en los descafeinados. En la cafetería El Artesano se ven en la misma situación. Carlos, una de las personas que trabaja en ella, dice que se están viendo obligados a subir el precio de su producto y que este no podrá ascender más de 20 céntimos, si no se verán seriamente perjudicados.

Antonio, frutero del Mercado Central, asegura que los precios se están manteniendo, pero que son conscientes de que esta tendencia va a cambiar y que tocará subirlos en algún momento. Dice que se le comunicó que existe un barco a la espera de entregar mercancías para que el valor de esta ascienda un 50%. La mayor parte de sus productos provienen de Mercalaspalmas, por lo que dependen en gran medida de ellos.

Una de las cosas que recalcó Antonio, es que los precios en el Mercado central se están manteniendo y que, si no es así, invita a la gente a que vaya y lo compruebe por sí misma. Esta situación choca de frente con las grandes superficies, donde cada día los precios ascienden.

Todos los entrevistados coinciden en una cosa y es en que esta situación es injusta para el ciudadano, dado que está siendo este el que más perjudicado se está viendo. Esperan que la guerra acabe pronto y que con el fin de esta se ponga solución a esta escalada de los precios que parece no tener fin.