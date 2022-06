El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria retoma la negociación del convenio con los representantes

El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y los representantes de sus trabajadores han reanudado este martes las conversaciones para tratar de negociar un nuevo marco laboral, si bien antes deberán ponerse de acuerdo sobre el ámbito competente para la negociación.



Este primer acercamiento, en cualquier caso, ha sido valorado por su presidente, el consejero de Hacienda y Presidencia del Cabildo, Pedro Justo Brito, según ha informado el Consorcio.



En la nota se explica que "el personal considera que el ámbito de negociación debe ser la Mesa General del Cabildo y no la del Consorcio, como defiende Brito, por lo que están a las espera de los informes técnicos pertinentes para resolver esta cuestión".



Las anteriores convocatorias de la Mesa General de Negociación del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria quedaron suspendidas el pasado mes enero a la espera del pronunciamiento judicial referente a los decretos que el Consorcio aprobó para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2021 relativo a la jornada laboral.



Los representantes de los bomberos presentaron una incidencia de ejecución por no estar de acuerdo con esos decretos, que quedaron validados por los tribunales, a lo que siguió la presentación de alegaciones que no han sido admitidas a trámite con imposición de las costas procesales, según un auto emitido el 16 de mayo por la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.



Resuelta esta cuestión y avalada la jornada laboral por los pronunciamientos judiciales habidos hasta el momento, el Consorcio de Emergencias convocó una reunión de la Mesa General de Negociación del Consorcio para este martes, si bien el personal remitió un escrito en el que argumentaba que es de aplicación el artículo 126 de la Ley 8/2015 por el que consideran que el ámbito de negociación debe ser la Mesa General del Cabildo y no la del Consorcio.



El Consorcio, por su parte, considera que el ámbito adecuado es el convocado.