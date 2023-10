El Consejo de Alumnos advierte que en la ULPG también hay casos de desmayos y lipotimias

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha decidido suspender toda actividad lectiva no universitaria para hoy miércoles y el viernes 13 de octubre, debido al calor que se soporta en las aulas, aduce que se han visto episodios de desmayos y lipotimias por parte de los alumnos y docentes en los centros educativos debido a las altas temperaturas, una situación que según el Consejo de Estudiantes, también se da en las facultades de la ULPGC.

Esta decision de la consejería, ha estimulado a la comunidad universitaria a pedir lo mismo a sus rectores, consideran que las facultades no están preparadas para soportar el intenso calor que se genera en las clases. Por Herrera en COPE Gran Canaria pasó la presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Úrsula Llanera, a su juicio, las instalaciones no están adaptadas para combatir el calor, por lo que pide que “se renueven las infraestructuras,” esta petición es “necesaria” porque “las temperaturas seguirán subiendo efecto del cambio climático y el calentamiento global, y la cosa no está como para pasar golpes de calor”

Por regla general, las aulas universitarias están masificadas, es el caso de Ciencias Jurídicas y además, algunas de ellas poseen ventanas antisuicidios, es decir; solo permiten una abertura minúscula por donde prácticamente no pasa el aire, este es otro de los inconvenientes con los que se encuentran los alumnos universitarios que también critican la falta de aire acondicionado en las clases.

El principal motivo que animó a la consejería a suspender las clases fueron las lipotimias que se registraron en las aulas por parte de estudiantes, según nos avanza la presidenta del Consejo Escolar, también en el centro del Obelisco, Humanidades, se han producido desmayos: “se han registrado 4 o 5 episodios de estas características y no ha existido ningún tipo de medida.”

Hoy miércoles es un día normal en el campus universitario de Las Palmas de Gran Canaria, pero sí se ha notado una bajada de alumnos, según la estudiante, “ayer por la tarde corrió por grupos de WhatsApp la posibilidad de no asistir a clase y parece que ha tenido éxito en algunas facultades.”