Conozca las nuevas medidas sanitarias que implantará el Gobierno de Canarias

En principio el Gobierno de Canarias no tiene previsto variar el nivel de protección sanitaria de ninguna isla, sin embargo los índices epidemiológicos de Gran Canaria permiten bajar de fase 1 ya que la isla ha sabido bajar la incidencia del virus, incluso todos los parámetros que se utilizan para conocer la evolución del coronavirus están en buen nivel. Lanzarote está en una situación radicalmente diferente, el brote que se ha respirado en el un gimnasio y que ya afecta a más de 140 personas, pero hoy los contagios han bajando considerablemente, aun así, la incidencia acumulada continúa en niveles muy altos. No se espera ninguna modificación en hostelería una vez no se ha reunido esta semana la mesa técnica

Entre otros asuntos también se espera actualización de la situación del incendio que desde la mañana de hoy se ha registrado en el barranco de Chajaña, Arico, cuyo emergencia ha pasado a nivel 1 así como los asuntos diarios tratados por las diferentes áreas del gobierno.