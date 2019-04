Nueva Canarias pierde la única representación en el Congreso que tenía desde 2011. El hasta ahora diputado de NC, Pedro Quevedo, ha reconocido que el resultado ha sido decepcionante a la vista de los logros obtenidos por su partido en los años precedentes en la cámara nacional.

Cree que se debe hacer un análisis de los resultados aunque sí apuntaba "que eramos conscientes que corríamos el riesgo de no conseguir los votos suficientes pero nunca me esperaba tanto".

Pedro Quevedo: "nuestro mensaje de campaña fue el que fue, queríamos que los ciudadanos utilizaron su voto para sacar a la extrema derecha y que no se confundieran con la otra fuerza, que se reclama nacionalista y que también se ha presentado por Las Palmas. Esos eran nuestros mensajes principales y los estuvimos dando toda la campaña con persistencia".

Razones de la pérdida de votos

Desde Nueva Canarias creen que el bajón experimentado se debe a que mucha gente confundió su papeleta con la de Coalición Canaria y recrimina a este partido que se haya presentado en la provincia de Las Palmas. También aluden a los problemas que han tenido con el mailing.

En nuestros micrófonos nos contaba que durante toda toda la campaña le pasó una anécdota. "La gente me venía diciendo que me iba a votar, a Pedro Quevedo, el de Coalición Canaria. Me ha pasado una vez tras otra, porque hay un elemento de confusión. Lógicamente en el ámbito general Coalición Canaria tiene más repercusión porque lleva más tiempo, porque tiene el gobierno de Canarias... al final se ha producido un efecto confusión".

"La confusión ha beneficiado a otros partidos"

Pedro Quevedo, se mostraba convencido de que que hubo gente que se confundió cuando depositaron su voto y destacó que su partido tuvo un problema con el mailing: "algo que también nos ha hecho daño, ya que nuestro correo no les llegó a sus casas".

Además ha apuntado a que lo que ha hecho Coalición Canaria es evitar que la isla de Gran Canaria tuviese voz en Madrid.

La mirada puesta en las autonómicas

Desde Nueva Canarias apuntan a que ahora hay que esforzarse más que nunca y pensar en las elecciones del próximo 26 de mayo, donde se elegirán los representantes del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y presidente autonómico. Pedro Quevedo, candidato a la alcaldía de la capital, dice que "hemos asumido los resultados y ahora estamos concentrados en la convocatoria del 26A".

Espera obtener unos mejores resultados en la isla en las próximas elecciones para que los grancanarios puedan tener voz.